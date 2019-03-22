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Отобранную недвижимость Оршанского авиаремонтного завода передали аэропорту Минск

23.03.2019 13:58 — Разное | Партизан  
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Имущество забрали у украинской компании «Мотор Сич».

Недвижимость ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» передали РУП «Национальный аэропорт Минск». Постановление Совета Министров об этом опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале, пишет tut.by.

Документ предусматривает, что имущество безвозмездно перейдет из собственности открытого акционерного общества в собственность Республики Беларусь. Его передадут в хозяйственное ведение Национального аэропорта Минск.

Речь о летной полосе, части рулежной дорожки, стоянки воздушных судов, ливневой канализации и ограждения аэродрома. Также аэропорту перейдут два капитальных строения.

Напомним, в 2012 году по распоряжению Лукашенко госпакет акций ОАРЗ купили украинская компания «Мотор Сич», подконтрольная Вячеславу Богуслаеву (около 60% акций), и «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового (почти 40%). Белорусская и украинская компании планировали в течение 2012−2016 годов инвестировать в реконструкцию, модернизацию производственных мощностей ОАРЗ около 12 млн долларов, создать свыше 300 рабочих мест. Инвесторы намеревались вложить серьезные средства в развитие социальной сферы завода и городского поселка Болбасово, где находится завод. Но не все намеченное удалось реализовать.

Завод сильно подкосил конфликт России с Украиной, в результате чего оказались полностью заблокированы поставки в РФ. По словам других источников, на предприятии сказался и личный конфликт между Богуслаевым и Садовым. Во второй половине 2017 года положение на ОАРЗ ухудшилось.

 
Теги: Минск
 
 
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