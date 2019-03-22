Отобранную недвижимость Оршанского авиаремонтного завода передали аэропорту Минск

tut.by . Недвижимость ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» передали РУП «Национальный аэропорт Минск». Постановление Совета Министров об этом опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале, пишет





Документ предусматривает, что имущество безвозмездно перейдет из собственности открытого акционерного общества в собственность Республики Беларусь. Его передадут в хозяйственное ведение Национального аэропорта Минск





Речь о летной полосе, части рулежной дорожки, стоянки воздушных судов, ливневой канализации и ограждения аэродрома. Также аэропорту перейдут два капитальных строения.





Напомним, в 2012 году по распоряжению Лукашенко госпакет акций ОАРЗ купили украинская компания «Мотор Сич», подконтрольная Вячеславу Богуслаеву (около 60% акций), и «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового (почти 40%). Белорусская и украинская компании планировали в течение 2012−2016 годов инвестировать в реконструкцию, модернизацию производственных мощностей ОАРЗ около 12 млн долларов, создать свыше 300 рабочих мест. Инвесторы намеревались вложить серьезные средства в развитие социальной сферы завода и городского поселка Болбасово, где находится завод. Но не все намеченное удалось реализовать.





Завод сильно подкосил конфликт России с Украиной, в результате чего оказались полностью заблокированы поставки в РФ. По словам других источников, на предприятии сказался и личный конфликт между Богуслаевым и Садовым. Во второй половине 2017 года положение на ОАРЗ ухудшилось.