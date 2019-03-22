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Лукашенко рассказал о сотнях задержанных по делам о подшипниках

23.03.2019 13:47 — Разное | Партизан  
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Во время визита в Барановичи 22 марта Александр Лукашенко затронул тему необоснованного посредничества при закупке запчастей предприятиями. По его словам, задержаны уже более ста человек. Фрагменты общения с чиновниками региона были показаны на канале «Беларусь 1».

Лукашенко рассказал о сотнях задержанных по делам о подшипниках
«Сколько мы руководителей пересажали в тюрьму в последнее время? Сейчас по каким-то подшипникам посредники по всем направлениям, отраслям. Сколько там, тоже, наверно, больше сотни задержаний?» – заявил он, обращаясь к председателю КГБ Валерию Вакульчику.

«Как зацепили одно звено, и по всей стране покатилось. А люди не молчат. Они приходят и сдают всех с потрохами. Зачем им сидеть за кого-то в тюрьме?» – добавил он.

Обращаясь к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису, Лукашенко заявил: «Анатолий Васильевич, вот люди в погонах сидят, начинайте работать вместе с комитетом госконтроля и людьми с тяжелыми погонами».

Последнее из громких дел по закупкам запчастей – схема необоснованного посредничества при поставках запчастей для коммунального предприятия Гомельской области, вскрытая КГК в ноябре 2018 года. Схема действовала в 2016-2018 годах. Коммунальные предприятия приобретали импртрные запчасти к технике у региональных поставщиков, а также у ИП, которые покупали запчасти у тех же поставщиков, продавая их предприятиям с надбавкой до 800%. «Например, при цене у регионального поставщика диска сцепления, равной 550 руб., одним из предпринимателей данный диск поставлен предприятию за 2 300 руб. (надбавка более 400 %), при цене подшипника, равной 350 руб., он был поставлен за 1 500 руб. (более 400 %), а при цене коробки передач, равной 800 руб., она была поставлена за 6 600 руб. (более 800%)», – сообщал КГК. За запчасти предприятия платили ИП не напрямую, а через субъектов-должников, оформляя договоры перевода долга и уступки требования.

В ноябре КГК сообщал о восьми подозреваемых по этому делу.
 
 
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Во время визита в Барановичи 22 марта Александр Лукашенко затронул тему необоснованного посредничества при закупке запчастей предприятиями. По его словам,...
 
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