Лукашенко рассказал о сотнях задержанных по делам о подшипниках

«Сколько мы руководителей пересажали в тюрьму в последнее время? Сейчас по каким-то подшипникам посредники по всем направлениям, отраслям. Сколько там, тоже, наверно, больше сотни задержаний?» – заявил он, обращаясь к председателю КГБ Валерию Вакульчику.





«Как зацепили одно звено, и по всей стране покатилось. А люди не молчат. Они приходят и сдают всех с потрохами. Зачем им сидеть за кого-то в тюрьме?» – добавил он.





Обращаясь к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису, Лукашенко заявил: «Анатолий Васильевич, вот люди в погонах сидят, начинайте работать вместе с комитетом госконтроля и людьми с тяжелыми погонами».





Последнее из громких дел по закупкам запчастей – схема необоснованного посредничества при поставках запчастей для коммунального предприятия Гомельской области, вскрытая КГК в ноябре 2018 года. Схема действовала в 2016-2018 годах. Коммунальные предприятия приобретали импртрные запчасти к технике у региональных поставщиков, а также у ИП, которые покупали запчасти у тех же поставщиков, продавая их предприятиям с надбавкой до 800%. «Например, при цене у регионального поставщика диска сцепления, равной 550 руб., одним из предпринимателей данный диск поставлен предприятию за 2 300 руб. (надбавка более 400 %), при цене подшипника, равной 350 руб., он был поставлен за 1 500 руб. (более 400 %), а при цене коробки передач, равной 800 руб., она была поставлена за 6 600 руб. (более 800%)», – сообщал КГК. За запчасти предприятия платили ИП не напрямую, а через субъектов-должников, оформляя договоры перевода долга и уступки требования.





В ноябре КГК сообщал о восьми подозреваемых по этому делу.