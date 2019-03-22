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В Индонезии задержали россиянина, который пытался вывезти орангутанга в чемодане
Гражданин России Андрей Жестков был задержан в аэропорту Нгура Раи на Бали, Индонезия, за попытку нелегально вывезти из страны орангутанга в чемодане.
Об этом пишет Reuters.
Задержанный должен был лететь в Россию.
Двухлетнего самца орангутанга обнаружили во время сканирования багажа. По словам полицейских, животное вероятно нашпиговали снотворным и положили в чемодан.
Кроме орангутанга, в багаже Жесткова нашли двух гекконов и пять ящериц.
Никаких обвинений россиянину пока не выдвинули.
Власти Индонезии пытаются бороться с нелегальной торговлей дикими животными, однако она остается очень распространенной в стране.
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Гражданин России Андрей Жестков был задержан в аэропорту Нгура Раи на Бали, Индонезия, за попытку нелегально вывезти из страны орангутанга в чемодане.
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