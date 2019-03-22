В Индонезии задержали россиянина, который пытался вывезти орангутанга в чемодане

Об этом пишет Reuters.





Задержанный должен был лететь в Россию.





Двухлетнего самца орангутанга обнаружили во время сканирования багажа. По словам полицейских, животное вероятно нашпиговали снотворным и положили в чемодан.





Кроме орангутанга, в багаже Жесткова нашли двух гекконов и пять ящериц.





Никаких обвинений россиянину пока не выдвинули.





Власти Индонезии пытаются бороться с нелегальной торговлей дикими животными, однако она остается очень распространенной в стране.