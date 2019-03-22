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Гродненский облисполком находится в тяжелом материальном положении: такой вывод следует из решения украинского суда

23.03.2019 13:07 — Разное | Партизан  
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Хозяйственный суд Херсонской области оставил без рассмотрения и вернул иск Гродненской области в лице Гродненского облисполкома. Ответчиками в этом деле должны были выступить исполком Хорловского сельского совета Каланчакского района Херсонской области и ОАО «Гроднооблавтотранс». Предмет спора – недвижимость на побережье Черного моря в виде базы отдыха «Гродно».

Гродненский облисполком находится в тяжелом материальном положении: такой вывод следует из решения украинского суда
Сложно сказать, какую конечную цель преследовала власть региона, и что вообще стало основанием судиться за белорусскую собственность на чужой курортной земле с белорусским предприятием. 

Истец, как следует из опубликованного в открытом доступе решении украинского суда , требовал признать незаконным и отменить решение исполнительного комитета Хорловского сельского совета   от 14 мая 2010 года об установлении права собственности на базу отдыха «Гродно», что автоматически должно было привести к отмене регистрации права собственности. Собственником базы является ОАО «Гроднооблавтотранс». То есть по факту гродненская власть решила судиться с белорусским ОАО, в котором доля государства в уставном фонде составляет почти 100%,  на территории, где у нее нет власти.

История проблемы


База «Гродно» расположена в селе Хорлы в сотне метров от Черного моря.  С десяток щитовых двухэтажных домиков построили при СССР – в сентябре 1990 года за счет белорусских автопарков. После развала Союза недвижимость стал собственностью Украины. В 2005 году Беларусь заключила с Украиной договор аренды на 25 лет. А 27 декабря 2010 года Госкомитет по имуществу Беларуси и Фонд государственного имущества Украины подписали протокол о признании базы собственностью РБ . Затем «Гродно» передали в безвозмездное пользование ОАО «Гроднооблавтотранс», которое в свою очередь поручило управление базой РУП «Грузовой автобусный парк №11 г. Слонима».

Облисполком банкрот?

Иметь недвижимость на побережье теплого моря, безусловно, престижно и выгодно -- при условии соответствующего содержания объекта, на что требуются немалые средства. А откуда их брать убыточному предприятию? В списке таковых ОАО ««Гроднооблавтотранс» значится как минимум с 2012 года https://belaruspartisan.by/economic/221325/. По итогам 2016 года убытки ОАО достигли без малого 2 млн. рублей. Возможно, именно по этой причине Гродненский облисполком решил сменить собственника базы отдыха «Гродно» для чего в декабре 2018 года  обратился в украинский суд. Юридическую помощь  в этом оказывала херсонская юридическая компания, выступившая в суде представителем истца. В частности, в заявлении истец просил «признать за Гродненской областью Республики Беларусь в лице Гродненского областного исполнительного комитета право собственности на имущественный комплекс базы отдыха "Гродно». div>
Правда, сделано это было безграмотно, за что и истец получил от ворот поворот.


14 января Хозяйственный суд Херсонской области вынес постановление об оставлении заявления без движения. Иск суд признал не соответствующим требованиям украинского законодательства, в частности, не были соблюдены формальности в извещении ответчиков и по содержанию исковых требований. Но не это главное, оказалось, что истец – Гродненский облисполком – заявил ходатайство  об освобождении от уплаты судебного сбора (в Беларуси – госпошлина) «в связи с материальным положением». В удовлетворении ходатайства было отказано. В документе отмечается: «Суд обращает внимание, что истцом в обоснование доводов относительно тяжелого материального положения, что исключает уплату судебного сбора, не представлено никаких доказательств в подтверждение указанного». 

Неужели у Гродненского облисполкома денег нет? В данном случае ему необходимо было оплатить судебный сбор в размере всего-то 7684 гривны – 600 бел. руб. или 280 долл. 

Иск был оставлен без движения, соответствующее уведомление суд направил ​​в адрес представителя истца, дав на исправление недостатков десять дней. В указанный срок заявитель требования суда не выполнил. На этом основании Хозяйственный суд Херсонской области «исковое заявление Гродненской области Республики Беларусь в лице Гродненского областного исполнительного комитета» вернул без рассмотрения. 

Называется, сделали щедрые украинцы бесхозяйственным белорусам подарок у Черного моря…



 
Теги: Гродно
 
 
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Хозяйственный суд Херсонской области оставил без рассмотрения и вернул иск Гродненской области в лице Гродненского облисполкома. Ответчиками в этом деле должны...
 
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