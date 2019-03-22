Создан оргкомитет по проведению китайско-белорусского форума





Распоряжением премьер-министра №74р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2019 году форума по китайско-белорусскому сотрудничеству и региональному развитию в рамках инициативы "Пояс и Путь".

Председателем оргкомитета назначен Министр экономики Дмитрий Крутой, его заместителем - председатель БелТПП Владимир Улахович, сообщила пресс-служба Совмина. В составе оргкомитета также представители Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", министерств финансов, информации, иностранных дел, культуры, транспорта и коммуникаций, спорта и туризма, Национального агентства инвестиций и приватизации, Мингорисполкома и Миноблисполкома.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению форума. При необходимости к этой работе будут привлекать руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других организаций.