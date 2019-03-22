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Болельщики «Барыса» спели песню в честь белорусского тренера Андрея Скабелки

23.03.2019 14:49 — Разное | Tut.by  
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Болельщики казахстанского «Барыса» тепло отблагодарили белорусского тренера Андрея Скабелку за сезон-2018/19, спев для него песню возле клубного офиса.

Фанаты переделали текст песни «Батарейка», которую исполняет группа «Жуки».

Видеозапись песни болельщиков размещена в инстаграме «Барыса».

— Вот так наши болельщики провожали Андрея Владимировича сегодня домой. Спасибо за поддержку, вы лучшие, — такой подписью сопровождается видео.

Под руководством Андрея Скабелки казахстанский «Барыс» в нынешнем сезоне показал лучший результат в истории клуба в регулярном чемпионате КХЛ, заняв 2-е место в Восточной конференции. В плей-офф «Барыс» дошел до 2-го раунда, где уступил омскому «Авангарду», который в «регулярке» на Востоке был четвертым. Итог серии — 1:4 (1:3, 4:2, 0:5, 1:3, 3:5).

Прежде «Барысу» еще дважды удавалось добираться до 2-го раунда плей-офф — в 2014 году под руководством финна Ари-Пекки Селина и в 2017-м под началом белоруса Эдуарда Занковца.

Теперь Андрей Скабелка сосредоточится на делах национальной сборной Казахстана, которая в конце апреля станет хозяйкой чемпионата мира в дивизионе IA, где за две путевки в сильнейший дивизион в числе 6 команд будет сражаться и сборная Беларуси, впервые за 15 лет вылетевшая из элиты.

Чемпионат мира в дивизионе IA пройдет в Астане на льду «Барыс-Арены» с 29 апреля по 5 мая 2019 года. Соперниками белорусов, помимо хозяев турнира казахстанцев (4 мая), станут Литва (29 апреля), Венгрия (30 апреля), Словения (2 мая) и Южная Корея (5 мая).

 
 
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Болельщики казахстанского «Барыса» тепло отблагодарили белорусского тренера Андрея Скабелку за сезон-2018/19, спев для него песню возле клубного офиса.
 
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