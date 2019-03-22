В Минске пройдет бизнес-конференция, где расскажут, как тратить деньги креативно

В Минске 28 марта пройдет ежегодная конференция «Тренды бизнес-коммуникаций». Рассказываем, как попасть на ивент, где концентрация «модных» директоров и предпринимателей просто зашкаливает.



О конференции

Как говорят организаторы, «Тренды бизнес-коммуникаций» – конференция, которая учит подходить к бюджету в бизнесе креативно. Спикеры – эксперты из Беларуси, Израиля и России. Программа разношерстна и даже провокационна: к примеру, специалисты обещают научить управлять голосом во время переговоров и заставить весь мир полюбить вашу компанию через Instagram. На мероприятии, кстати, будет даже Дмитрий Смирнов – главный редактор коммерческих спецпроектов TUT.by. Он расскажет, как «продавать» контентом и как его создает сам.

Что это даст

К вопросу о пользе авторы подошли с юмором. В список ответов, которые получат участники, они внесли следующее: как зарядить себя до 100%, как смешать адский коктейль из эмоций и бренда – клиенты от этого «в потрясении», как успевать за миром, который меняется быстрее, чем кажется, и так далее. А среди важных кейсов они выделили инструменты, которые повысят коммуникации «в несколько раз» и новые модели взаимодействия с клиентами – даже потенциальными. Подробности – здесь .

Как и когда поучаствовать

«Тренды бизнес-коммуникаций» начнется 28 марта в 9:30 утра – через четыре дня, а закончится в 19:30. Перерывы на обед и кофе, к слову, предусмотрели – голодным никого не оставят. Адрес: Minsk Marriott Hotel, проспект Победителей, 20.

Что касается стоимости, то купить можно один из пакетов: «Стандарт» или «Бизнес». В первый входят места в секторе «Стандарт», кофе-паузы и презентации спикеров. Сумма – 230 рублей. Второй включает в себя места уже в секторе «Бизнес», отдельную зону регистрации, те же кофе-паузы и презентации, но с бонусом в виде фуршета со спикерами. Сумма –280 рублей. Приобрести их можно по ссылке .