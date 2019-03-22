Столицу Казахстана официально переименовали из Астаны в Нур-Султан

Как стало известно, 23 марта 2019 года новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Астана в город Нур-Султан. Об этом сообщили представители пресс-службы главы этой страны.

«Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан», – отмечается в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

Как ранее сообщал «АиФ», с предложением переименовать в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева столицу страны и центральные улицы городов областных центров республики новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 20 марта после того, как Нурсултал Назарбаев ушел в отставку. Парламент в тот же день принял законопроект о переименовании Астаны.