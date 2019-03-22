Астана будет окончательно переименована в город Нур-Султан после опубликования текста закона в официальных СМИ, сообщили в субботу агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минюсте Казахстана.

"Вступает в силу после опубликования в газетах и эталонном банке", - сказали в Минюсте, добавив, что текст должен быть опубликован в газете "Казахстанская правда".

Очередной выпуск газеты выйдет в понедельник, уточнили агентству в издании.

В субботу новый президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан", касающийся переименования столицы в город Нур-Султан - в честь первого главы республики Нурсултана Назарбаева, а также соответствующий указ.

Нурсултан - сложносоставное имя. С арабского оно переводится как "нур" - "сияние, свет" и "султан" - "правитель, властный".

После принесения присяги 20 марта К.Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить первого президента страны Н.Назарбаева в названии центральных улиц городов. В тот же день парламент на совместном заседании палат, рассмотрев в двух чтениях, принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

Между тем в четверг и пятницу в Астане и Алматы прошли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы. По данным очевидцев, в Астане были задержаны порядка 60 человек, в Алматы - около 20. В департаментах полиции этих городов информацию о задержаниях не комментируют.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 гг город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Н.Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").

Переименовать столицу в честь Н.Назарбаева политики и общественники предлагали неоднократно. В последний раз, в ноябре 2016 года, казахстанские депутаты предложили переименовать столицу в Нурсултан или Назарбаев, однако глава государства выступил против этого.