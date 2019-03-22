ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Председатель Брестского облисполкома: содержанию и эксплуатации улиц и дорог - особое внимание

23.03.2019 14:40 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Органам власти на местах необходимо уделять повышенное внимание содержанию и эксплуатации улиц и дорог, заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в субботу в ходе прямой телефонной линии, которая прошла в формате видеоконференции с горрайисполкомами, сообщает госагентство "БелТА".

"Содержанию и эксплуатации улиц и дорог - особое внимание. Этой темы касается значительное количество обращений. Прежде всего, как и требует президент, необходимо делать акцент не на количество выполненных работ, а на качество ремонта, чтобы соблюдались технологии. Вопрос серьезный, нужно им заниматься", - подчеркнул А.Лис. Свою озабоченность состоянием дорог сегодня высказывали жители Бреста, Пружанского, Березовского, Брестского районов. В частности, брестчане интересовались, какой объем ремонтных работ запланирован на текущий год.

 "Кобринский путепровод реконструируется с инфраструктурой вокруг него, строится Западный обход с развязками. Большие объемы делаются к тысячелетию, но этим мы не ограничиваемся. Работа будет продолжена. По мере возможностей будем улицы ремонтировать, асфальтировать", - отметил губернатор.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук добавил, что в этом году заасфальтируют 12 основных улиц протяженностью около 15 км. "Что касается грунтовых дорог, в прошлом году перевели семь улиц в разряд асфальтобетонного покрытия. Будем работу продолжать, в том числе с участием граждан. Мы готовы сделать так: берем на себя все издержки, технологии, выполнение работ, а жители участвуют в какой-то доле по покупке асфальтобетона", - сказал мэр.

Во время прямой линии брестчане проявили особую активность: из 29 звонков половина поступила от жителей областного центра. Причем большинство граждан озвучивали вопросы не личного характера, а значимые для всего города.

Одна из обратившихся подняла следующую проблему: во дворе ее дома оборудована площадка с контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, однако жильцы противятся завариванию мусоропроводов. "Принято решение уходить от встроенных мусоропроводов. Потихоньку и в Бресте идем по такому пути. К сожалению, иногда граждане не понимают, для чего это делается. Жильцы верхних этажей не ощущают неудобств, однако их соседи с нижних этажей сталкиваются с проблемами антисанитарии. Подчеркну, в итоге мы уйдем от мусоропроводов", - ответил А.Лис.

Также на прямую линию обратились жители Пинска, Кобринского, Жабинковского, Ивацевичского, Каменецкого районов, были звонки из Могилевской и Гродненской областей. Интересовали темы, касающиеся жилья, ЖКХ, транспортного сообщения, землеустройства, благоустройства захоронений и памятников, развития предпринимательства. Отдельные вопросы председатель облисполкома взял на контроль.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Органам власти на местах необходимо уделять повышенное внимание содержанию и эксплуатации улиц и дорог, заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис...
 
Новости дня
Новости разные
 
В колледже Мстиславля прошла акция «Выбираем студотряд!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика