Председатель Брестского облисполкома: содержанию и эксплуатации улиц и дорог - особое внимание

Органам власти на местах необходимо уделять повышенное внимание содержанию и эксплуатации улиц и дорог, заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в субботу в ходе прямой телефонной линии, которая прошла в формате видеоконференции с горрайисполкомами, сообщает госагентство "БелТА" .

"Содержанию и эксплуатации улиц и дорог - особое внимание. Этой темы касается значительное количество обращений. Прежде всего, как и требует президент, необходимо делать акцент не на количество выполненных работ, а на качество ремонта, чтобы соблюдались технологии. Вопрос серьезный, нужно им заниматься", - подчеркнул А.Лис. Свою озабоченность состоянием дорог сегодня высказывали жители Бреста, Пружанского, Березовского, Брестского районов. В частности, брестчане интересовались, какой объем ремонтных работ запланирован на текущий год.

"Кобринский путепровод реконструируется с инфраструктурой вокруг него, строится Западный обход с развязками. Большие объемы делаются к тысячелетию, но этим мы не ограничиваемся. Работа будет продолжена. По мере возможностей будем улицы ремонтировать, асфальтировать", - отметил губернатор.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук добавил, что в этом году заасфальтируют 12 основных улиц протяженностью около 15 км. "Что касается грунтовых дорог, в прошлом году перевели семь улиц в разряд асфальтобетонного покрытия. Будем работу продолжать, в том числе с участием граждан. Мы готовы сделать так: берем на себя все издержки, технологии, выполнение работ, а жители участвуют в какой-то доле по покупке асфальтобетона", - сказал мэр.

Во время прямой линии брестчане проявили особую активность: из 29 звонков половина поступила от жителей областного центра. Причем большинство граждан озвучивали вопросы не личного характера, а значимые для всего города.

Одна из обратившихся подняла следующую проблему: во дворе ее дома оборудована площадка с контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, однако жильцы противятся завариванию мусоропроводов. "Принято решение уходить от встроенных мусоропроводов. Потихоньку и в Бресте идем по такому пути. К сожалению, иногда граждане не понимают, для чего это делается. Жильцы верхних этажей не ощущают неудобств, однако их соседи с нижних этажей сталкиваются с проблемами антисанитарии. Подчеркну, в итоге мы уйдем от мусоропроводов", - ответил А.Лис.

Также на прямую линию обратились жители Пинска, Кобринского, Жабинковского, Ивацевичского, Каменецкого районов, были звонки из Могилевской и Гродненской областей. Интересовали темы, касающиеся жилья, ЖКХ, транспортного сообщения, землеустройства, благоустройства захоронений и памятников, развития предпринимательства. Отдельные вопросы председатель облисполкома взял на контроль.