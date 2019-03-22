В связи с переходом на "летнее" время стран Европейского Союза и Украины в ночь с 30 на 31 марта Белорусской железной дорогой совместно с железнодорожными администрациями Латвии, Литвы, Польши, России и Украины заблаговременно проведена корректировка расписания движения международных поездов, сообщает официальный сайт предприятия.

"Например, поезд №805 Минск-Вильнюс, который отправляется из Минска в 7:35 и прибывает на конечный пункт следования в 09:05, будет прибывать в Вильнюс в 10:05 (время отправления из Минска останется без изменений). Поезд №806 Вильнюс-Минск, который отправляется из Вильнюса в 18:30 и прибывает в столицу Беларуси в 22:00, будет отправляться из Вильнюса в 19:30. Время прибытия в Минск останется прежним", - проинформировала БЖД.

"Поезд №85/86 Киев-Минск, который отправляется из Киева в 21:09 и прибывает в Минск 8:38 после перехода на »летнее» время будет отправляться из Киева в 22:12. Время прибытия поезда в Минск (8:38) и отправления его из столицы Беларуси (22:40) останется без изменений. В Киев поезд будет прибывать 8:59", - говорится в сообщении.

Там также отмечено, что в связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание отдельных поездов, курсирующих по территории Беларуси.

В частности, в ежедневном пересадочном сообщении Минск-Брест-Варшава поезд №727 Минск-Брест, который отправляется из столицы Беларуси в 10:57 и прибывает в Брест в 14:31, будет отправляться из Минска в 9:50 и прибывать в Брест в 13:38. Соответственно, поезд №127 Брест-Варшава, который отправляется из Бреста в 15:23 и прибывает в Варшаву в 17:25, после перехода на "летнее" время будет отправляться в 14:23. Время прибытия в Варшаву останется прежним. Время отправления поезда №128 Варшава-Брест также останется без изменений (8:35), в Брест поезд прибудет в 13:49 (сейчас прибывает в 14:49). Поезд №728 Брест-Минск будет отправляться из Бреста в 14:23 (сейчас отправляется в 15:15) и прибывать в столицу Беларуси в 18:05, рассказали на предприятии.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www. rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.