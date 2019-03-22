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Россия за сутки дважды поднимала истребители из-за стратегических бомбардировщиков США над Балтикой

23.03.2019 13:40 — Разное | Интерфакс  
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 Российские истребители за сутки дважды поднимались на "перехват" из-за полетов американских стратегических бомбардировщиков над Балтийским морем, сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной РФ.

"Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - заявили российские военные.

"Во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили приближение в государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков", - сообщили в Национальном центре.

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", - сообщили в Национальном центре.

"По данным Национального центра управления обороной Российской Федерации, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

В субботу Минобороны РФ опубликовало в социальных сетях видео, на котором российские самолеты сопровождают американских "стратегов" над нейтральными водами Балтийского моря.

Как заявил 21 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отправка американских B-52 в Европу ведет к росту напряженности в российском приграничье.

"Подобные действия США не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который непосредственно прилегает к границам РФ", - сказал Д.Песков.

По его словам, в Москве "сожалеют в связи с такими действиями Вашингтона".

Ранее Минобороны РФ сообщало, что 20 марта два российских Су-27 были подняты в воздух над Балтикой для сопровождения американского стратегического бомбардировщика.

15 марта Минобороны РФ сообщало, что американский стратегический бомбардировщик В-52 приблизился к границам РФ на расстояние 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО. В сообщении Минобороны РФ говорилось, что В-52 ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам России.

Как сообщал "Интерфакс", на прошлой неделе шесть стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, перелетели с авиабазы Барксдейл в континентальной части США на военный аэродром Фэрфорт в Британии.

 
 
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