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Около ста клёнов и лип высадили в первом минском Парке семейных деревьев
Новости Беларуси. Еще одна тема, которую Президент часто затрагивает, бывая в рабочих поездках по регионам – порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению Александра Лукашенко, поддерживать чистоту должны не только коммунальные службы, но и сами жители. И можно сказать в подтверждение слов о белорусах как о чистоплотной нации и людях, которые всегда откликаются на предложения по благоустройству – сегодняшняя акция в Заводском районе Минска.
Здесь появился первый в городе Парк семейных деревьев. Семьи градоначальников, депутатов, молодые пары и те, кто уже отметил полувековые юбилеи своей семейной жизни, заложили настоящий парк из ста саженцев кленов и лип.
Артём Цуран, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Екатерина Забенько, СТВ:
Флешмоб на свежем воздухе собрал сотни человек: от годовалых детей до людей в уважаемом возрасте. Свое дерево здесь может появиться у каждой семьи. Посадить его можно в честь личного события – рождения ребенка или свадьбы. Желающим достаточно обратиться к местной власти.
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Новости Беларуси. Еще одна тема, которую Президент часто затрагивает, бывая в рабочих поездках по регионам – порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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