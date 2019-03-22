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Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан

23.03.2019 15:05 — Разное | СТВ  
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Новости Казахстана. Столица Казахастана Астана теперь официально переименована в Нур-Султан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан

Президент страны подписал соответствующий указ. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Переименовать Астану, а также улицы областных центров в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева предложил новый глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан
Жителей города по-прежнему будут называть астанчанами.

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан
 
 
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Новости Казахстана. Столица Казахастана Астана теперь официально переименована в Нур-Султан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Президент страны...
 
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