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Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан
Новости Казахстана. Столица Казахастана Астана теперь официально переименована в Нур-Султан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент страны подписал соответствующий указ. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Переименовать Астану, а также улицы областных центров в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева предложил новый глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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Новости Казахстана. Столица Казахастана Астана теперь официально переименована в Нур-Султан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент страны...
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