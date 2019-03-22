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Президент Беларуси подчёркивает необходимость развития экономики регионов
Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует местную вертикаль власти на развитие экономики регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Улучшить жизнь людей – главная задача чиновников. Речь, прежде всего, о рабочих местах и достойной зарплате. Соответствующие требования глава государства озвучил накануне во время совещания с активом Барановичей и Барановичского района.
В течение двух лет по поручению Президента необходимо привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие.
В этом перечне 11 городов Беларуси, в том числе Орша и Барановичи. Вопрос, который не терпит отлагательств – рост экономики. Уже на этой основе необходимо решать социальные вопросы. Это позволит поднять уровень жизни в небольших городах до уровня крупных региональных центров.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует местную вертикаль власти на развитие экономики регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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