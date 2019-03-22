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В Минском районе Citroen и Audi переехали лежавшего на дороге мужчину

23.03.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 22 марта в Минском районе неподалёку от деревни Марьяливо два автомобиля переехали лежавшего на дороге человека.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 41-летний житель Полоцка за рулём Citroen C5 двигался по трассе МинскВитебск в сторону белорусской столицы.  

На 20 км автодороги машина переехала 41-летнего жителя Минского района, который лежал на проезжей части. После этого на пострадавшего совершила наезд двигавшаяся следом за Citroen Audi A6 под управлением 32-летнего минчанина.  

В Минском районе Citroen и Audi переехали лежавшего на дороге мужчину
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Лежавший на проезжей части мужчина погиб на месте. Гражданин был обозначен фликером, однако до этого он 16 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД пешеходом.  

Оба водителя ехали трезвыми и пристёгнутыми ремнями безопасности.  

Весной 2019 года в Дзержинском районе Toyota сбила 75-летнюю минчанку. 

Женщина погибла – здесь подробности.  
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 22 марта в Минском районе неподалёку от деревни Марьяливо два автомобиля переехали лежавшего на дороге человека.   Как сообщает УГАИ УВД...
 
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