ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот так Плющенко отреагировал на медали Загитовой и Медведевой на ЧМ в Японии

23.03.2019 14:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Евгений Плющенко поздравил Алину Загитову и Евгению Медведеву с завоеванием медалей на ЧМ в Сайтаме.  

«Поздравляю Алину Загитову с поразительной победой и первым мировым титулом с очень сильным выступлением. Евгения Медведева, ты показала нам, как выглядит настоящий боец, твоя бронзовая медаль бесценна», – написал фигурист.  

Вот так Плющенко отреагировал на медали Загитовой и Медведевой на ЧМ в Японии
Фото: instagram.com/plushenkoofficial  

22 марта Загитова и Медведева завоевали золото и бронзу на чемпионате мира в Японии. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.  

Соревнования прошли насыщенно, запомнившись четверным сальховом в исполнении Элизабет и объятиями Алины с Евгенией на церемонии вручения наград. 

Четвёртое и пятое места остались за японками – подробнее здесь.  
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Евгений Плющенко поздравил Алину Загитову и Евгению Медведеву с завоеванием медалей на ЧМ в Сайтаме.   «Поздравляю Алину Загитову с поразительной...
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД в связи с переходом стран ЕС и Украины на "летнее" время скорректировала расписание движения поездов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика