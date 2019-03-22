Билл Гейтс сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием









Билл Гейтс считает, что по своему потенциалу искусственный интеллект вполне сопоставим с ядерным оружием. В теории развитие этой технологии может не только принести огромную пользу всему человечеству, но и стать причиной ряда серьезных проблем. В этой связи бизнесмен указал на необходимость развивать технологии с использованием искусственного интеллекта в мирных сферах, таких как образование или медицина. Здесь ИИ действительно может принести реальную пользу.





По мнению Билла Гейтса, применение искусственного интеллекта в этих сферах помогло бы вывести на новый, более высокий уровень социальные науки. Вместе с тем, бизнесмен подчеркнул, что выступает категорически против того, чтобы всеми преимуществами технологий ИИ пользовались исключительно технологические гиганты. Он также отметил, что сегодня США уже практически утратили свой статус лидера в сфере разработки технологий ИИ. Более того - уже через 10 лет стране, возможно, придется примерить роль догоняющего. Напомним, что ранее Билл Гейтс назвал технологии, которые он считает наиболее важными.



