Четыре российских канала получили разрешение на вещание в Беларуси

Разрешения на распространение выданы Министерством информации сроком на 3 года. Ведомство отмечает, что эти телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.





Как правило, операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты вскоре после подписания приказа о выдаче такого разрешения.





Напомним, ранее лицензию получили украинский телеканал UA TV и два казахстанских канала — KazakhTV и «Хабар 24».



