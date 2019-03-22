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Элизабет Турсынбаева первой в истории выполнила четверной сальхов
Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, работающая с российским тренером Этери Тутберидзе, первой в истории выполнила четверной сальхов на взрослых соревнованиях.
Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Международного союза конькобежцев.
Спортсменка чисто исполнила прыжок во время проката произвольной программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). В общей сложности она набрала 224,76 балла и завоевала серебряную медаль, уступив россиянке Алине Загитовой (237,50 балла). Третье место заняла соотечественница Загитовой Евгения Медведева.
Турнир завершится 24 марта.
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Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, работающая с российским тренером Этери Тутберидзе, первой в истории выполнила четверной сальхов на взрослых...
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