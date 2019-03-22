Названы прославившие Россию бизнесмены

Мильнер, основавший венчурный (занимающийся инвестициями в технологичные стартапы) фонд DST Global, назван «самым влиятельным визионером из России». Его состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов. Среди ключевых инвестиций DST Global за все время работы: Mail.Ru, Facebook, Twitter, Alibaba Group. птшет lenta.ru со ссылкой forbes.ru.





На втором месте — основатель сети супермаркетов «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий (состояние — 3,4 миллиарда долларов), продавший в прошлом году почти всю свою долю ВТБ. Это позволило ему получить наибольшие доходы среди российских предпринимателей по итогам 2018 года — 2,44 миллиарда долларов. Авторы рейтинга отмечают, что Галицкий всегда делал ставку на провинцию и, в отличие от конкурентов, не боялся открывать магазины в маленьких городах и поселках городского типа.





Третью строчку занял основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров (состояние — 2,7 миллиарда долларов), чей нынешний проект авторы называют «символом цифрового сопротивления». Они отмечают рост популярности Telegram в России вопреки прошлогоднему решению суда о блокировке мессенджера.









Также в первую пятерку попали создатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев (состояние — 2,4 миллиарда долларов) и банкир Олег Тиньков (2,2 миллиарда). Всего в рейтинг вошли 15 бизнесменов, среди которых сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож (1,4 миллиарда), вторая российская женщина-миллиардер, основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (один миллиард) и основной акционер авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева (500 миллионов).



