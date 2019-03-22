Роман Костомаров: американцы Хаббелл и Донохью — не танцевальная пара, это какие-то инвалиды

- Они мне как пара танцевальная вообще не нравятся, мне даже неприятно смотреть на них. Поэтому то, что они в тройке, — это на совести судей.





Мое личное мнение — это не танцевальная пара, это какие-то инвалиды, что бы они там не делали. Они, конечно, все делают, элементы исполняют, но чисто внешне они мне ужасно не нравятся. Я поэтому даже не смотрю на них. По мне, есть гораздо более сильные и красивые пары, — цитирует Костомарова sport24.ru.



