пишет belgazeta.by Это сильно помогает в политике. Многие сегодня говорят, что у нас диктатура, даже пресс-секретарь президента об этом недавно говорила. Но нельзя это понятие сужать только до персоны самого Лукашенко. Как будто если бы не он, то и диктатуры не было бы у нас в стране. Но я ведь хорошо помню, кто 25 лет назад входил в его команду и с какими целями. Диктатура Лукашенко формировалась вместе с его командой. И я понимал, к чему все это приведет. Это ведь тоже можно назвать политической интуицией». «Сложно давать самому себе оценку, но здесь очень важен моральный аспект,belgazeta.by Это сильно помогает в политике. Многие сегодня говорят, что у нас диктатура, даже пресс-секретарь президента об этом недавно говорила. Но нельзя это понятие сужать только до персоны самого Лукашенко. Как будто если бы не он, то и диктатуры не было бы у нас в стране. Но я ведь хорошо помню, кто 25 лет назад входил в его команду и с какими целями. Диктатура Лукашенко формировалась вместе с его командой. И я понимал, к чему все это приведет. Это ведь тоже можно назвать политической интуицией».

О БНР и молодежи

Григорий Костусёв является одним из немногих представителей старшего поколения отечественной оппозиции, кто, как и в прошлом году, входит в команду молодых организаторов предстоящего Дня Воли - 101-й годовщины со дня основания БНР: «У нас было желание провести этот праздник не хуже, чем в прошлом году. Мы до последнего надеялись, что нам позволят провести это мероприятие в одном из центральных мест города. Хотя все ведь 1-го марта слышали по этому поводу мнение Александра Лукашенко. По сути, это стало отказом для всех. Разве могли мы после этого претендовать на святое место - стадион «Динамо»?».





Почему не все люди остались в составе прошлогоднего оргкомитета? На этот вопрос Костусёв отвечает, тяжело вздыхая:





«В прошлом году, во время празднования 100-летия БНР, я вместе со своими однопартийцами занимался самыми разными вопросами - начиная от установки туалетов возле Оперного театра и заканчивая всяческими согласованиями с милицией, с другими службами. И я своими глазами видел, как работали рядом все остальные. Молодые ребята - Эдуард Пальчис, Антон Мотолько, Павел Белоус и другие - отдавали этому все силы, каждый занимался своим участком работы. Но знаете, как бывает у некоторых? Вот они хотят оказаться в числе организаторов, поставить свою фамилию под заявкой на проведение мероприятия, и на этом все! Я сталкивался с такими ситуациями множество раз. Некоторые подавали от своего имени заявки, а потом даже на само мероприятие не приходили, уже не говоря об участии в организационных вопросах. Поэтому я рад, что и в этом году нахожусь рядом с теми, кто действительно знает, что делать и для чего, а не просто ради галочки входит в какой-нибудь оргкомитет».

О комсомоле и России

«Наблюдая за реакцией власти на празднование 25-го марта в прошлом году, я пришел к некоторым интересным выводам, - уверяет импозантный политик. - Все ведь помнят, какие даты отмечались на государственном уровне вслед за 100-летием БНР? Такие же вековые юбилеи были у БССР и у комсомола. И ведь власть не могла не заметить очевидного. На наше мероприятие пришли тысячи людей, добровольно и с праздничным настроением. Все было проведено за собственные деньги, за пожертвования самих людей, которые понимали, насколько значима эта дата. А что мы увидели на государственных праздниках? Унылые лица нескольких десятков человек. Конечно, это не могло остаться незамеченным. Власть прекрасно понимает, что содержит целую армию идеологов и чиновников, от которых нет никакой пользы. Что это за комсомол такой, который никому не нужен и не интересен. На них из бюджета выделяются огромные деньги, но эффекта нет никакого! Поэтому вряд ли кто-то из власти сильно радовался, сравнивая такие картинки между собой».









За дипломатическим обострением в белорусско-российских отношениях член партии БНФ с 30-летним стажем следит внимательно: «Пока сложно сказать, к чему это приведет, но мне, как и многим другим белорусам, понравилась реакция пресс-секретаря министерства иностранных дел. Если мы хотим, чтобы нас уважали другие, то мы должны уважать сами себя, отстаивать собственные интересы и руководствоваться ими в первую очередь. Россия всегда будет нашим соседом, но разговаривать мы должны на равных. Мы не окраина России, а европейская страна. Об этом должны знать и российские чиновники тоже».

О Лукашенко и независимости

Уроженец Могилевской области знаком с нынешним руководителем страны очень давно: «Мы познакомились с Лукашенко в 1988 году. Я тогда был директором совхоза, поэтому мы с ним были коллегами. А в 1989 году были выборы в депутаты Верховного Совета СССР, где Лукашенко боролся в одном округе с Кебичем. И я не стесняюсь, что в то время поддержал именно Лукашенко. У нас с ним было общее представление, что Союзу осталось уже недолго жить. И это была смелая позиция для того времени. Он шел против системы, и это заслуживало уважения.





Я действительно поддерживал его кандидатуру на тех выборах, у меня в хозяйстве большинство за него голосовало. Люди так и говорили: раз директор так считает, то и мы проголосуем. Это было другое время. Никто даже предположить не мог, что совсем скоро Беларусь получит независимость. Компартия тогда еще имела вес, а мне за поддержку Лукашенко даже нагоняй устраивали. Но потом уже, конечно, мы оказались в разных политических лагерях, хотя даже в 1994 году мне поступало предложение присоединиться к его команде. Но естественно, это было уже невозможно».





Не так давно Григорий Костусёв встретился с Александром Лукашенко еще раз: «Так получилось, что я был приглашен на недавний «Большой разговор». И во время перерыва и по окончании мероприятия я спокойно находился неподалеку от него, никто мне не мешал. Наверное, мог бы и подойти к нему, поздороваться, спросить о чем-то. Но я не видел в этом необходимости, не стремился к этому. Мы столько лет уже не общались, не виделись, так чего было подходить?».

О власти о оппозиции

По наблюдениям Григория Костусёва, «во власти нередко встречаются люди достойные и такие, с кем можно вести диалог. Я знаком со многими бывшими высокопоставленными чиновниками и мог с ними решать самые разные практические задачи. Из нового поколения чиновников я мало с кем знаком лично, но вижу, что и среди них есть хорошие люди, профессионалы. Мы должны больше общаться друг с другом, вести диалог. Нельзя говорить, что этот Г, а этот П, и рассчитывать, что после этого получится конструктивное общение. В этом заключается моя принципиальная позиция: нам есть, что обсуждать, и есть, о чем договариваться, - и власти, и оппозиции. Если надо разговаривать ради пользы для дела, то надо обязательно разговаривать».





Лидер БНФ не исключает, что в скором будущем цели и задачи действующей власти могут совпасть с повесткой дня в белорусской оппозиции: «Понимаете, Лукашенко озвучивает сегодня многие правильные вещи, но цели у него все-таки другие. Он заинтересован в том, чтобы сохранить независимость Беларуси для того, чтобы сохранить личную власть. Или для того, чтобы передать эту власть тому человеку, которому он захочет ее передать. У нас же задача несколько иная: сохранить независимую Беларусь как демократическую европейскую страну. Честные выборы президента, честные выборы в парламент, разделение властей - только при наличии этого мы будем иметь перспективы для вступления в Евросоюз. Но если завтра такие же цели и намерения, как и в нашей партийной программе, начнут звучать из уст действующего главы государства, то мы будем только за. И мы тут же предложим Александру Лукашенко написать заявление о вступлении в партию БНФ».

Топ-тест

- На прошлой неделе Григорий Костусёв потратил «примерно 80 рублей», из которых «около 40 на дорогу Минск - Шклов - Минск».





- Главной покупкой последнего времени стала «газовая плита в кредит».





- Запоминающихся впечатлений, удивлений и разочарований «не испытывал давно, потому что не привык обращать на это внимание и стараюсь воспринимать жизнь во всех ее проявлениях одинаково хорошо».





- Ожидает, что «Беларусь скоро станет по-настоящему белорусской во всем».





- Он не смог бы прожить «без семьи, работы и единомышленников».

Прогнозы Григория Костусёва

- Белорусскую экономику в ближайшем будущем ожидает ухудшение, а вместе с этим и падение уровня жизни населения. Курс доллара к лету составит 2.2-2.3 рубля. Предстоящие Европейские игры в Минске вряд ли станут событием мирового масштаба, потому что об этом мало кто знает в Европе. Белорусские футболисты не пробьются в финальную часть чемпионата Европы-2020, потому что уровень футбола в нашей стране пока не позволяет этого сделать. Беларусь способна оказаться в будущем в числе мировых лидеров в сфере IT-технологий, а также в машиностроении, химической промышленности и в сельском хозяйстве. Отношения с Россией у нас будут ухудшаться в экономике и политике.









Следующий президент в Беларуси появится только тогда, когда Александр Лукашенко физически больше не сможет оставаться главой государства. Белорусы массово заговорят на родном языке через два дня после того, как президент даст им такую команду. Беларусь лет через 20 будет претендовать на вступление в Евросоюз. В ближайшей перспективе средняя зарплата в стране не достигнет 1000 долларов в месяц.



