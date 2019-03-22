«Я не знаю, кого похоронила. Мне говорят, что это мой муж»

пишет «Белсат». В чрезвычайное положение попала жительница Марьиной Горки. Умершего мужа вдова похоронила в целлофановом пакете, так как тело распалось, пока было в городском морге. В дополнение местные власти требуют от пенсионерки 240 рублей за похороны на деревенском кладбище,«Белсат».

Ни жена с детьми, ни близкие родственники не смогли проститься с умершим, жителем города Марьина Горка Пуховичского района.





«Было жарко, и его отдали мне на четвертые сутки в мешке – в гробу лежал мешок. Я еще попросила: покажите мне его, но мне сказали вам нельзя его показывать, это он. Я не знаю, кого я похоронила. Мне говорят, что это мой муж», – говорит вдова Нина Рябчик.