Субботнюю прямую линию провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик





На прямую линию сегодня обратились порядка четырех десятков человек, более половины из них – гродненцы.

В вопросах жителей области чувствовалось весеннее настроение – интересовались в первую очередь организацией торговли, развитием объектов питания демократичного формата и фудтраков, а также формированием цен на овощи нового сезона.

Будут ли открываться в городах и небольших населенных пунктах новые розничные торговые объекты и объекты общественного питания, получат ли дальнейшее развитие уже успевшие полюбиться гродненцам фудтраки интересовались звонившие. К слову, вопрос этот интересовал не только простых граждан, но и представителей бизнеса. Направление популярных форматов торговли, как отметила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, обязательно будет развиваться, их количество будет расти. Владельцы мобильных передвижных объектов общественного питания могут принимать участие в культурно-массовых мероприятиях, которых в весенне-летний период на Гродненщине проводится очень много.

Один из вопросов касался продления режимов работы точек общепита с увеличением светового дня. В соответствии с Декретом №7 «О развитии предпринимательства», субъекты хозяйствования вправе сами определять режим работы. Главное – проинформировать покупателя об его изменениях. Исключением является установление режима работы с 23.00 до 7.00. Такое нововведение нужно предварительно согласовывать с местными органами исполнительной власти.

Интересовал людей вопрос ценообразования на плодоовощную продукцию. Один из жителей областного центра, в частности, был обеспокоен высокой стоимостью огурцов и томатов. Мониторинг цен ведется непрерывно, и принимаются все возможные меры по их снижению. Что касается свежих овощей нового урожая, с приходом весны увеличится их сбор, а потому снизится и цена. Уже сейчас килограмм огурцов обойдется покупателю в 4-6 рублей в зависимости от сорта. А несколько недель назад заплатить пришлось бы почти вдвое больше.

В числе прочих были вопросы ЖКХ, благоустройства и содержания улично-дорожной сети, трудоустройства. Без внимания не остался ни один звонок. Некоторые граждане звонили на прямую телефонную линию, чтобы поблагодарить за помощь в разрешении ранее возникших проблем.

Вместе с заместителем председателя облисполкома на прямой телефонной линии дежурили представители ряда служб – управлений ЖКХ, образования, торговли и услуг, занятости и социальной защиты. А потому каждый смог получить компетентные разъяснения по вопросам, касающимся разных сфер.

Анна РАДЮК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/