ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Субботнюю прямую линию провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

23.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Субботнюю прямую линию провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

На прямую линию сегодня обратились порядка четырех десятков человек, более половины из них – гродненцы.

В вопросах жителей области чувствовалось весеннее настроение – интересовались в первую очередь организацией торговли, развитием объектов питания демократичного формата и фудтраков, а также формированием цен на овощи нового сезона.  

Будут ли открываться в городах и небольших населенных пунктах новые розничные торговые объекты и объекты общественного питания, получат ли дальнейшее развитие уже успевшие полюбиться гродненцам фудтраки интересовались звонившие. К слову, вопрос этот интересовал не только простых граждан, но и представителей бизнеса. Направление популярных форматов торговли, как отметила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, обязательно будет развиваться, их количество будет расти. Владельцы мобильных передвижных объектов общественного питания могут принимать участие в культурно-массовых мероприятиях, которых в весенне-летний период на Гродненщине проводится очень много.   

Один из вопросов касался продления режимов работы точек общепита с увеличением светового дня. В соответствии с Декретом №7 «О развитии предпринимательства», субъекты хозяйствования вправе сами определять режим работы. Главное – проинформировать покупателя об его изменениях. Исключением является установление режима работы с 23.00 до 7.00. Такое нововведение нужно предварительно согласовывать с местными органами исполнительной власти.

Интересовал людей вопрос ценообразования на плодоовощную продукцию. Один из жителей областного центра, в частности, был обеспокоен высокой стоимостью огурцов и томатов. Мониторинг цен ведется непрерывно, и принимаются все возможные меры по их снижению. Что касается свежих овощей нового урожая, с приходом весны увеличится их сбор, а потому снизится и цена. Уже сейчас килограмм огурцов обойдется покупателю в 4-6 рублей в зависимости от сорта. А несколько недель назад заплатить пришлось бы почти вдвое больше.

В числе прочих были вопросы ЖКХ, благоустройства и содержания улично-дорожной сети, трудоустройства. Без внимания не остался ни один звонок. Некоторые граждане звонили на прямую телефонную линию, чтобы поблагодарить за помощь в разрешении ранее возникших проблем.   

Вместе с заместителем председателя облисполкома на прямой телефонной линии дежурили представители ряда служб  – управлений ЖКХ, образования, торговли и услуг, занятости и социальной защиты. А потому каждый смог получить компетентные разъяснения по вопросам, касающимся разных сфер.

Анна РАДЮК
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прямую линию сегодня обратились порядка четырех десятков человек, более половины из них – гродненцы. В вопросах жителей области чувствовалось весеннее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре российских канала получили разрешение на вещание в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика