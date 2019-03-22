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4 иностранные телепрограммы начнут вещание в Беларуси
23.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Такая информация размещена на официальном сайте Министерства информации, сообщает
Разрешения на распространение выданы Министерством информации телепрограммам SHOT TV, «Бокс ТВ Плюс», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ» сроком на 3 года.
Указанные иностранные телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.
В Мининформе пояснили, что операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты после подписания приказа о выдаче разрешения. Наличие иностранного средства массовой информации в соответствующем списке получивших разрешение освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного медиаресурса, от получения соответствующего разрешения.
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Такая информация размещена на официальном сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА. Разрешения на распространение выданы Министерством информации...
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