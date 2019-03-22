4 иностранные телепрограммы начнут вещание в Беларуси





Такая информация размещена на официальном сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА .

Разрешения на распространение выданы Министерством информации телепрограммам SHOT TV, «Бокс ТВ Плюс», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ» сроком на 3 года.

Указанные иностранные телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.

В Мининформе пояснили, что операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты после подписания приказа о выдаче разрешения. Наличие иностранного средства массовой информации в соответствующем списке получивших разрешение освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного медиаресурса, от получения соответствующего разрешения.

Фото: из открытых интернет-источников https://www.belta.by/