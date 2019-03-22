В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником

Чистые улицы, благоустроенные дворы, современные детские площадки, тепло в квартирах. Их ежедневный тяжкий труд кажется незаметным. Но стоит им хотя бы на один день приостановить свои работы, как мы сразу забьем тревогу. Вчера в центре культуры, народного творчества и ремесел чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства.





















































С профессиональным праздником виновников торжества поздравил заместитель председателя райисполкома Александр Попков, поблагодарив за то, что они делают нашу жизнь уютной и комфортной, в наших домах есть вода и тепло, улицы радуют опрятностью.

За высокие производственные показатели и многолетний труд Благодарность Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь вручена слесарю УКП «Жилкомхоз» Сергею Колесникову.

Нагрудным знаком Министерства жилищно-коммунального хозяйства «Ганаровы работнiк жыллёва-камунальнай гаспадаркi» награжден слесарь-ремонтник УПКП «Быховрайводоканал» Игорь Мельников.

Почетной грамотой управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома — мастер ЖЭУ-2 УКП «Жилкомхоз» Игорь Станкевич.

Благодарности Быховского районного исполнительного комитета объявлены работникам УКП «Жилкомхоз» Екатерине Григорьевой, Тимуру Насридинову, Николаю Тимощенко, а также работникам УПКП «Быховрайводоканал» Сергею Климантовичу и Станиславу Зыскунову.

Трудовые коллективы за ответственное отношение к своим обязанностям поблагодарили директор УПКП «Быховрайводоканал» Александр Курбацкий и заместитель директора УКП «Жилкомхоз» Ольга Квартальная. Они пожелали работникам здоровья, успехов и благополучия.

Екатерина ГУРСКАЯ.