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В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником

23.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Чистые улицы, благоустроенные дворы, современные детские площадки, тепло в квартирах. Их ежедневный тяжкий труд кажется незаметным. Но стоит им хотя бы на один день приостановить свои работы, как мы сразу забьем тревогу. Вчера в центре культуры, народного творчества и ремесел чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства.

В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником


В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником


В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником


В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником


В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником


В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником


В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником


В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником


В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником

С профессиональным праздником виновников торжества поздравил заместитель председателя райисполкома Александр Попков, поблагодарив за то, что они делают нашу жизнь уютной и комфортной, в наших домах есть вода и тепло, улицы радуют опрятностью.

За высокие производственные показатели и многолетний труд Благодарность Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь  вручена слесарю УКП «Жилкомхоз» Сергею Колесникову.

Нагрудным знаком Министерства жилищно-коммунального хозяйства «Ганаровы работнiк жыллёва-камунальнай гаспадаркi» награжден слесарь-ремонтник УПКП «Быховрайводоканал» Игорь Мельников.

Почетной грамотой управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома — мастер ЖЭУ-2 УКП «Жилкомхоз» Игорь Станкевич.

Благодарности Быховского районного исполнительного комитета объявлены работникам УКП «Жилкомхоз» Екатерине Григорьевой, Тимуру Насридинову, Николаю Тимощенко, а также работникам УПКП «Быховрайводоканал» Сергею Климантовичу и Станиславу Зыскунову.

Трудовые коллективы за ответственное отношение к своим обязанностям поблагодарили директор УПКП «Быховрайводоканал» Александр Курбацкий и заместитель директора УКП «Жилкомхоз» Ольга Квартальная. Они пожелали  работникам здоровья, успехов и благополучия.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Чистые улицы, благоустроенные дворы, современные детские площадки, тепло в квартирах. Их ежедневный тяжкий труд кажется незаметным. Но стоит им хотя
 
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