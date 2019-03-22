В Беларуси начнут вещание четыре новых российских телеканала





Четыре российские телепрограммы начнут вещание на территории Беларуси, сообщило на своем сайте Министерства информации.

Так разрешения на распространение выданы Министерством информации телепрограммам SHOT TV, "Бокс ТВ Плюс", "КВН ТВ" и "Малыш-ТВ" сроком на 3 года. Указанные иностранные телепрограммы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.

Министерство информации пояснило, что операторы электросвязи включают телепрограммы, получившие разрешение на распространение на территории Беларуси, в соответствующие пакеты после подписания приказа о выдаче разрешения. Наличие иностранного средства массовой информации в соответствующем списке получивших разрешение освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного медиаресурса, от получения соответствующего разрешения.