Приглашаем 24 марта в аг. Трабы на "Театральные встречи"!

24 марта в 11.00 приглашаем всех любителей театрального творчества на праздник "Театральные встречи" в аг. Трабы!
В программе праздника:
- театральное представление в постановке народного любительского театрального коллектива "Закрытые лица" ГУ "Кореличский районный центр культуры и народного творчества";
- отрывок со спектакля по пьесе В.Ткачева "Слуп" в постановке народного театра ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга";
- театрализованная концертно-развлекательная программа "На позитивной жизненной волне" отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Геранены;
- спектакль по пьесе Л.Родевича "Збянтэжаны Саўка" в постановке народного драматического коллектива отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Трабы;
- юмористические инсценировки в постановке театрального коллектива "Фортуна" отдела культурномассовой и просветительной работы аг.Субботники;
- концертные программы народного ансамбля народной песни "Юрацішкаўскі кірмаш" отдела культурно-массовой и просветительной работы г.п.Юратишки и ансамбля народной музыки "Вечарынка" отдела культурно-массовой и просветительной работы аг. Геранены.
- На площадке возле учреждения культуры будут работать развлекательные аттракционы, торговля.