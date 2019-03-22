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Приглашаем 24 марта в аг. Трабы на "Театральные встречи"!

23.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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24 марта в 11.00 приглашаем всех любителей театрального творчества на праздник "Театральные встречи" в аг. Трабы!

В программе праздника:

  • театральное представление в постановке народного любительского театрального коллектива "Закрытые лица" ГУ "Кореличский районный центр культуры и народного творчества";
  • отрывок со спектакля по пьесе В.Ткачева "Слуп" в постановке народного театра ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга";
  •  театрализованная концертно-развлекательная программа "На позитивной жизненной волне" отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Геранены;
  • спектакль по пьесе Л.Родевича "Збянтэжаны Саўка" в постановке народного драматического коллектива отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Трабы;
  • юмористические инсценировки в постановке театрального коллектива "Фортуна" отдела культурномассовой и просветительной работы аг.Субботники;
  • концертные программы народного ансамбля народной песни "Юрацішкаўскі кірмаш" отдела культурно-массовой и просветительной работы г.п.Юратишки и ансамбля народной музыки "Вечарынка" отдела культурно-массовой и просветительной работы аг. Геранены.
  • На площадке возле учреждения культуры будут работать развлекательные аттракционы, торговля.

 

 
 
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24 марта в 11.00 приглашаем всех любителей театрального творчества на праздник "Театральные встречи" в аг. Трабы! В программе праздника: театральное...
 
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