|
Две белорусские биатлонистки выступают в преследовании. Онлайн гонки
Последний этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня двумя гонками преследования. Первыми на старт выйдут девушки.
В преследование отобрались и две белоруски: Елена Кручинкина стартует 18-й (+1.18), Динара Алимбекова — 19-й (+1.19).
В первой десятке стартуют Анастасия Кузьмина, Франциска Пройсс (+0.21), Паулина Фиалкова (+0.25), Селин Эмонье (+0.30), Денизе Херрманн (+0.34), Марте Олсбю-Ройзелан (+0.36), Тириль Экхофф (+0.42), Линус Перссон (+0.46), Эмма Лундер (+0.49) и Элизабет Хогберг (+0.50).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня двумя гонками преследования. Первыми на старт выйдут девушки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)