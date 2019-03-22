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Американский фигурист Чен выиграл ЧМ с мировым рекордом
Американский фигурист Натан Чен стал обладателем золотой медали прошедшего в Японии чемпионата мира в мужском одиночном катании.
По сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 323,42 балла, что является новым мировым рекордом.
Серебряным призером стал японец Юдзуру Ханю (300,97), бронзовым - представитель США Винсент Чжоу (281,16).
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Американский фигурист Натан Чен стал обладателем золотой медали прошедшего в Японии чемпионата мира в мужском одиночном катании. По сумме оценок за короткую и...
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