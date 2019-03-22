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Кратковременные осадки прогнозируются синоптиками в Беларуси 24 марта

23.03.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Кратковременные осадки прогнозируются синоптиками в Беларуси 24 марта
Фото из открытых источников

Кратковременные осадки прогнозируются синоптиками в Беларуси 24 марта Почему болит голова и тошнит, когда меняется погода?
Кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются ночью и утром во многих районах, днем по юго-востоку Беларуси 24 марта. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный: ночью - умеренный, днем - порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов выше нуля, по юго-востоку от нуля до минус 3, днем - от 5 до 11 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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