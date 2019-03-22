Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов выше нуля, по юго-востоку от нуля до минус 3, днем - от 5 до 11 градусов тепла.
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Кратковременные осадки прогнозируются синоптиками в Беларуси 24 марта
23.03.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов выше нуля, по юго-востоку от нуля до минус 3, днем - от 5 до 11 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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