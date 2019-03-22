В Гомеле при столкновении легковушки и фуры пострадали два человека

Новости Беларуси. Днём 23 марта в Гомеле на Речицком шоссе произошло столкновение фуры и легковушки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гомельского облисполкома, во время движения водитель легкового автомобиля не пропустил грузовик.

В аварии пострадали находившиеся в легковушке мужчина и женщина-пассажир. Пострадавшие доставлены в медучреждение.

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