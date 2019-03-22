|
Количество погибших в автокатострофе в Гане превысило 70 человек
Растет число жертв автокатастрофы в Гане. Многие из доставленных в больницы скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, количество погибших уже превысило 70 человек. В связи с многочисленными жертвами крупной аварии соболезнование президенту Ганы направил глава белорусского государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Растет число жертв автокатастрофы в Гане. Многие из доставленных в больницы скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, количество...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)