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Количество погибших в автокатострофе в Гане превысило 70 человек

23.03.2019 17:10 — Разное | СТВ  
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Растет число жертв автокатастрофы в Гане. Многие из доставленных в больницы скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество погибших в автокатострофе в Гане превысило 70 человек

Таким образом, количество погибших уже превысило 70 человек. В связи с многочисленными жертвами крупной аварии соболезнование президенту Ганы направил глава белорусского государства.

Количество погибших в автокатострофе в Гане превысило 70 человек
Вчера на юге страны лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. В результате один из них загорелся, а другой – перевернулся и улетел с обрыва. В салонах, в общей сложности, находились около 100 человек.

Количество погибших в автокатострофе в Гане превысило 70 человек

 
 
 
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Растет число жертв автокатастрофы в Гане. Многие из доставленных в больницы скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, количество...
 
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