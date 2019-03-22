В Олимпийском комитете России прокомментировали восьмичасовой допинг-тест Загитовой в Японии

Новости России. После выступления на ЧМ в Японии Алина Загитова восемь часов сдавала допинг-тест. По словам фигуристки, это её новый рекорд.

Как сообщает РИА Новости, проверка на допинг длилась с 9 вечера и до 5 утра, в результате чего Загитова не успела как следует порадоваться победе. На вопрос о том, что фигуристка хочет сделать прямо сейчас, Алина ответила, что поспать, поскольку из-за проверки времени на сон не было.

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Фото: instagram.com/teamzagitova

После этого ситуацией с допинг-тестом заинтересовались в Олимпийском комитете России.

Как сообщает ТАСС, президент ОКР Станислав Поздняков согласился, что есть определенные сложности с прохождением процедур допинг-контроля. Станислав считает, что нужно найти такой способ решения проблемы, чтобы подобные проверки не вредили спортсменам.

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Фото: instagram.com/teamzagitova

«Это нормальная ситуация, мы держим руку на пульсе. Но нас не устраивает, когда наших спортсменов так долго держат на допинге. Мы будем реагировать, но делать это будем в конструктивном ключе», – приводит слова Позднякова ТАСС.

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