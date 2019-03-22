ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Олимпийском комитете России прокомментировали восьмичасовой допинг-тест Загитовой в Японии

23.03.2019 17:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. После выступления на ЧМ в Японии Алина Загитова восемь часов сдавала допинг-тест. По словам фигуристки, это её новый рекорд.  

Как сообщает РИА Новости, проверка на допинг длилась с 9 вечера и до 5 утра, в результате чего Загитова не успела как следует порадоваться победе. На вопрос о том, что фигуристка хочет сделать прямо сейчас, Алина ответила, что поспать, поскольку из-за проверки времени на сон не было.  

Тарасова и Авербух трогательно поздравили Загитову и Медведеву с медалями на ЧМ  

В Олимпийском комитете России прокомментировали восьмичасовой допинг-тест Загитовой в Японии
Фото: instagram.com/teamzagitova  

После этого ситуацией с допинг-тестом заинтересовались в Олимпийском комитете России.  

Как сообщает ТАСС, президент ОКР Станислав Поздняков согласился, что есть определенные сложности с прохождением процедур допинг-контроля. Станислав считает, что нужно найти такой способ решения проблемы, чтобы подобные проверки не вредили спортсменам.  

Вот так Плющенко отреагировал на медали Загитовой и Медведевой на ЧМ в Японии  

В Олимпийском комитете России прокомментировали восьмичасовой допинг-тест Загитовой в Японии
Фото: instagram.com/teamzagitova  

«Это нормальная ситуация, мы держим руку на пульсе. Но нас не устраивает, когда наших спортсменов так долго держат на допинге. Мы будем реагировать, но делать это будем в конструктивном ключе», – приводит слова Позднякова ТАСС.  

На днях были определены победительницы женского одиночного катания на чемпионате мира в Японии. 

Тройкой лучших стали Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева и Евгения Медведева (подробнее здесь).  
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. После выступления на ЧМ в Японии Алина Загитова восемь часов сдавала допинг-тест. По словам фигуристки, это её новый рекорд.   Как сообщает РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Быхове поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • Aviasales.ru

  • сумки кожаные женские брендовые распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика