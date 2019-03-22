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В Олимпийском комитете России прокомментировали восьмичасовой допинг-тест Загитовой в Японии
Новости России. После выступления на ЧМ в Японии Алина Загитова восемь часов сдавала допинг-тест. По словам фигуристки, это её новый рекорд.
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После этого ситуацией с допинг-тестом заинтересовались в Олимпийском комитете России.
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«Это нормальная ситуация, мы держим руку на пульсе. Но нас не устраивает, когда наших спортсменов так долго держат на допинге. Мы будем реагировать, но делать это будем в конструктивном ключе», –
На днях были определены победительницы женского одиночного катания на чемпионате мира в Японии.
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Новости России. После выступления на ЧМ в Японии Алина Загитова восемь часов сдавала допинг-тест. По словам фигуристки, это её новый рекорд. Как сообщает РИА...
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