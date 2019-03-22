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Учёные сделали первый шаг на пути к созданию терминатора Т-1000. Видеофакт
Новости США. Учёные разработали жидкий металл, который не требуется помещать в воду для поддержания его свойств. Разработка продемонстрирована на
Как
Теперь учёные смогли устранить оба этих недостатка. Новинка может растягиваться вертикально и не теряет своих свойств при извлечении из воды.
По словам исследователей, добавив железо и никель в галлий, а также погруженный в соляную кислоту сплав олова, они смогли значительно снизить поверхностное натяжение. Благодаря этому при растягивании стало возможно в четыре раза увеличить длину материала сравнительно его первоначального состояния. Также материал способен проводить электричество при погружении в воду.
Учёные отмечают, что созданный ими материал станет основой для дальнейшего развития жидких металлов. Когда технология будет освоена в достаточной мере, станет возможным создавать мягких роботов, форму которых можно будет изменять по желанию.
В начале 2018 года мы рассказывали о роботах, которые танцевали стриптиз на выставке в Лас-Вегасе.
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Новости США. Учёные разработали жидкий металл, который не требуется помещать в воду для поддержания его свойств. Разработка продемонстрирована на видео.
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