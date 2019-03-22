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Учёные сделали первый шаг на пути к созданию терминатора Т-1000. Видеофакт

23.03.2019 16:14 — Разное | СТВ  
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Новости США. Учёные разработали жидкий металл, который не требуется помещать в воду для поддержания его свойств. Разработка продемонстрирована на видео.  

Как сообщает Daily Mail, ранее у жидкого металла были две серьёзные проблемы. Первая – из-за высокого поверхностного натяжения вещество растягивалось только горизонтально. Вторая – материал нужно было постоянно держать в воде, поскольку при извлечении он превращался в пасту.  

Учёные сделали первый шаг на пути к созданию терминатора Т-1000. Видеофакт
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале American Chemical Society  

Теперь учёные смогли устранить оба этих недостатка. Новинка может растягиваться вертикально и не теряет своих свойств при извлечении из воды.  

Учёные сделали первый шаг на пути к созданию терминатора Т-1000. Видеофакт
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале American Chemical Society  

По словам исследователей, добавив железо и никель в галлий, а также погруженный в соляную кислоту сплав олова, они смогли значительно снизить поверхностное натяжение. Благодаря этому при растягивании стало возможно в четыре раза увеличить длину материала сравнительно его первоначального состояния. Также материал способен проводить электричество при погружении в воду.  

Учёные сделали первый шаг на пути к созданию терминатора Т-1000. Видеофакт
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале American Chemical Society  

Учёные отмечают, что созданный ими материал станет основой для дальнейшего развития жидких металлов. Когда технология будет освоена в достаточной мере, станет возможным создавать мягких роботов, форму которых можно будет изменять по желанию.  

В начале 2018 года мы рассказывали о роботах, которые танцевали стриптиз на выставке в Лас-Вегасе.  

Экзотические танцовщицы собраны из камер наблюдения, автомобильных моторчиков и тел манекенов (здесь подробнее).  
 
 
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Новости США. Учёные разработали жидкий металл, который не требуется помещать в воду для поддержания его свойств. Разработка продемонстрирована на видео.  
 
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