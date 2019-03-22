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Федерация профсоюзов Беларуси выступила за развитие и модернизацию могилевского завода «Строммашина»
Новости Беларуси. Сохранить и приумножить. Федерация профсоюзов Беларуси выступила за развитие и модернизацию могилевского завода «Строммашина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие, которое еще несколько лет назад было проблемным, сейчас загружено на 100 %. Здесь работают более тысячи человек, а заказы уже сформированы до конца года.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
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Федерация профсоюзов Беларуси выступила за развитие и модернизацию могилевского завода «Строммашина»
Новости Беларуси. Сохранить и приумножить. Федерация профсоюзов Беларуси выступила за развитие и модернизацию могилевского завода «Строммашина», сообщили в...
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