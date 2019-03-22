Новости Беларуси. Сохранить и приумножить. Федерация профсоюзов Беларуси выступила за развитие и модернизацию могилевского завода «Строммашина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие, которое еще несколько лет назад было проблемным, сейчас загружено на 100 %. Здесь работают более тысячи человек, а заказы уже сформированы до конца года.









Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Самое важное и главное, что в конце туннеля уже есть свет. И он сегодня виден. У людей есть хорошее настроение, у руководства предприятия есть планы. И не только планы теоритические, но и практические, есть пакет заказов. Это говорит о том, что предприятие сегодня работает.















