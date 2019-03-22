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Болельщики "Барыса" спели песню в честь Андрея Скабелки
Болельщики "Барыса" отблагодарили белорусского наставника команды Андрея Скабелку за хорошее выступление в сезоне-2018/19, спев песню группы "Жуки" "Батарейка" с несколько переделанным текстом.
"Вот так наши болельщики провожали Андрея Владимировича сегодня домой. Спасибо за поддержку, вы лучшие", — говорится в сообщении официального аккаунта "Барыса" в
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Болельщики "Барыса" отблагодарили белорусского наставника команды Андрея Скабелку за хорошее выступление в сезоне-2018/19, спев песню группы "Жуки" "Батарейка" с...
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