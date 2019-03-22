"Мы бы хотели, чтобы абсолютное большинство белорусов ― более 60-70% ― были в среднем классе ― с хорошей зарплатой, высоким уровнем доходов, образованием, собственностью, недвижимостью и так далее, все это надо заработать, и этому можно помочь, научить, поддержать. В целом наша Республиканская конфедерация предпринимательства как кластер поддержки деловой инициативы нацелена именно на это", ― говорит Карягин.

Sputnik. Формирование "среднего класса" как основной части населения — это задача как государства, так и частного бизнеса, считает собеседник





Гость Sputnik приводит в пример Нидерланды ― государство, близкое Беларуси по численности населения, но имеющее ВВП в 500 миллиардов долларов.





"Нидерланды все прошли ― и бумы, и скандалы, и тюльпановые обвалы, но они сегодня буквально заваливают мир ― у них 600 тысяч фермерских хозяйств. Очень низкая себестоимость продукции, но очень глубокая степень кооперации ― одни выращивают, другие пакуют, логистика работает, и в итоге они на мировом рынке побеждают соотношением цены и качества", ― рассуждает Карягин.



