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Карягин: более 60-70% белорусов могут стать "средним классом"

23.03.2019 17:18 — Разное | Партизан  
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Председатель Высшего координационного совета республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин сказал на Неделе предпринимательства.

"Мы бы хотели, чтобы абсолютное большинство белорусов ― более 60-70% ― были в среднем классе  ― с хорошей зарплатой, высоким уровнем доходов, образованием, собственностью, недвижимостью и так далее, все это надо заработать, и этому можно помочь, научить, поддержать. В целом наша Республиканская конфедерация предпринимательства как кластер поддержки деловой инициативы нацелена именно на это", ― говорит Карягин.
Формирование "среднего класса" как основной части населения — это задача как государства, так и частного бизнеса, считает собеседник Sputnik.

Гость Sputnik приводит в пример Нидерланды ― государство, близкое Беларуси по численности населения, но имеющее ВВП в 500 миллиардов долларов.

"Нидерланды все прошли ― и бумы, и скандалы, и тюльпановые обвалы, но они сегодня буквально заваливают мир ― у них 600 тысяч фермерских хозяйств. Очень низкая себестоимость продукции, но очень глубокая степень кооперации ― одни выращивают, другие пакуют, логистика работает, и в итоге они на мировом рынке побеждают соотношением цены и качества", ― рассуждает Карягин.


 
 
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Председатель Высшего координационного совета республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин сказал на Неделе предпринимательства.
 
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