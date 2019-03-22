ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОчУмелые ручки: в Беларуси сделали чудо - «Запоршивца» из ЗАЗ и Porshe Boxter

23.03.2019 17:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Белоруссии сделали смесь Порше и Запорожца из анекдота


скриншот с youtube-видео

Житель Белоруссии собрал кабриолет одновременно на базе ЗАЗ и Porshe Boxter. Видео показало youtube-канал «Клаксон ТВ».

Назвать его «Запоршивцем» язык не поворачивается. Именно такое название предполагалось в ответе анекдота-загадки: что получится если скрестить Порше и Запорожец.

Внешне автомобиль напоминает культовый ЗАЗ. Но это только внешне. В моторном отсеке сохранилась мощь французского автогиганта. Скорость в 100 километров в час автомобиль набирает за считанные секунды.

Автором кастом-модели стал житель Белоруссии Юрий Шиф. Он профессионально занимается изготовлением авторских мотоциклов.

 



 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белоруссии сделали смесь Порше и Запорожца из анекдота
 
Новости дня
Новости разные
 
Послы G7 выразили главе МВД Украины обеспокоенность деятельностью экстремистских движений - СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика