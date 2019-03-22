ОчУмелые ручки: в Беларуси сделали чудо - «Запоршивца» из ЗАЗ и Porshe Boxter





скриншот с youtube-видео





Житель Белоруссии собрал кабриолет одновременно на базе ЗАЗ и Porshe Boxter. Видео показало youtube-канал «Клаксон ТВ».





Назвать его «Запоршивцем» язык не поворачивается. Именно такое название предполагалось в ответе анекдота-загадки: что получится если скрестить Порше и Запорожец.





Внешне автомобиль напоминает культовый ЗАЗ. Но это только внешне. В моторном отсеке сохранилась мощь французского автогиганта. Скорость в 100 километров в час автомобиль набирает за считанные секунды.





Автором кастом-модели стал житель Белоруссии Юрий Шиф. Он профессионально занимается изготовлением авторских мотоциклов.











