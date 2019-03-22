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ОчУмелые ручки: в Беларуси сделали чудо - «Запоршивца» из ЗАЗ и Porshe Boxter
В Белоруссии сделали смесь Порше и Запорожца из анекдота
скриншот с youtube-видео
Житель Белоруссии собрал кабриолет одновременно на базе ЗАЗ и Porshe Boxter. Видео показало youtube-канал «Клаксон ТВ».
Назвать его «Запоршивцем» язык не поворачивается. Именно такое название предполагалось в ответе анекдота-загадки: что получится если скрестить Порше и Запорожец.
Внешне автомобиль напоминает культовый ЗАЗ. Но это только внешне. В моторном отсеке сохранилась мощь французского автогиганта. Скорость в 100 километров в час автомобиль набирает за считанные секунды.
Автором кастом-модели стал житель Белоруссии Юрий Шиф. Он профессионально занимается изготовлением авторских мотоциклов.
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В Белоруссии сделали смесь Порше и Запорожца из анекдота
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