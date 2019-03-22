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«Не понравилось, как снимал»: Ким Чен Ын уволил личного фотографа и исключил его из партии
Северокорейский лидер Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа из-за того, что тот делал очень близкие кадры.
Как
Отмечается, что фотограф лишился должности за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко. По сообщениям издания, фотограф нарушил правила фотографирования северокорейского лидера в день выборов в Верховное народное собрание Северной Кореи. Ким Чен Ын переживает из-за своей внешности. Он не разрешает фотографам делать снимки в неподходящие моменты. Недавно кто-то из папарацци сделал сенсационный снимок северокорейского лидера. На нём он стоял на перроне вокзала и курил. Также в Интернет просочилось видео с этим моментом.
На кадрах было показано, что лидер КНДР ходит по перрону, засунув руки в карманы, потом достает сигарету и начинает курить. На перроне вокзала он находился с представителем Министерства иностранных дел КНДР и начальником Генштаба.
Напомним, что КНДР не прекратила обогащение урана.
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа из-за того, что тот делал очень близкие кадры.
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