ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не понравилось, как снимал»: Ким Чен Ын уволил личного фотографа и исключил его из партии

23.03.2019 16:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Северокорейский лидер Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа из-за того, что тот делал очень близкие кадры.

Как передает replyua.net на Daily NK, также стало известно, что фотографа исключили из партии. По данным издания, речь идет о мужчине по фамилии Ри, который работает в Korean Art Film Studio.

Отмечается, что фотограф лишился должности за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко. По сообщениям издания, фотограф нарушил правила фотографирования северокорейского лидера в день выборов в Верховное народное собрание Северной Кореи. Ким Чен Ын переживает из-за своей внешности. Он не разрешает фотографам делать снимки в неподходящие моменты. Недавно кто-то из папарацци сделал сенсационный снимок северокорейского лидера. На нём он стоял на перроне вокзала и курил. Также в Интернет просочилось видео с этим моментом. 

На кадрах было показано, что лидер КНДР ходит по перрону, засунув руки в карманы, потом достает сигарету и начинает курить. На перроне вокзала он находился с представителем Министерства иностранных дел КНДР и начальником Генштаба.

Напомним, что КНДР не прекратила обогащение урана.


 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Северокорейский лидер Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа из-за того, что тот делал очень близкие кадры.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле продавали общественный туалет за 25,5 рубля. Его купили за $30 тыс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика