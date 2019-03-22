«Не понравилось, как снимал»: Ким Чен Ын уволил личного фотографа и исключил его из партии

передае т replyua.net на Daily NK, также стало известно, что фотографа исключили из партии. По данным издания, речь идет о мужчине по фамилии Ри, который работает в Korean Art Film Studio. Какт replyua.net на Daily NK, также стало известно, что фотографа исключили из партии. По данным издания, речь идет о мужчине по фамилии Ри, который работает в Korean Art Film Studio.





Отмечается, что фотограф лишился должности за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко. По сообщениям издания, фотограф нарушил правила фотографирования северокорейского лидера в день выборов в Верховное народное собрание Северной Кореи. Ким Чен Ын переживает из-за своей внешности. Он не разрешает фотографам делать снимки в неподходящие моменты. Недавно кто-то из папарацци сделал сенсационный снимок северокорейского лидера. На нём он стоял на перроне вокзала и курил. Также в Интернет просочилось видео с этим моментом.





На кадрах было показано, что лидер КНДР ходит по перрону, засунув руки в карманы, потом достает сигарету и начинает курить. На перроне вокзала он находился с представителем Министерства иностранных дел КНДР и начальником Генштаба.





Напомним, что КНДР не прекратила обогащение урана.



