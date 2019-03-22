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В Могилеве – новый глава Совета депутатов

23.03.2019 16:44 — Разное | Партизан  
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Потому что не было гендиректора для управления коммунальных предприятий.



Экс-председатель горсовета Андрей Киблов оказался нужнее на должности генерального директора управления коммунальных предприятий пишет mspring.online

21 марта Могилевский городской Совет депутатов выбрал себе нового председателя. Им стал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Октябрьскому району г. Могилева Максим Гурин, сообщил редактор газеты «Вестник Могилева» Павел Савельев.

Его избрали депутатом по Рогачевскому избирательному округу №31. На выборах в феврале 2018 у него был только один конкурент – Алексей Драница, начальник одного из отделов на «Бабушкиной крынке». Согласно данным избирательной комиссии, Гурин набрал 4421 голос против 1122 голоса за Драницу.


Смена председателя горсовета назрела из-за кризиса управляющих кадров в управлении коммунальных предприятий. В организации была вакантной должность генерального директора, которую председатель горисполкома Владимир Цумарев и предложил занять Киблову. МГКУП «Управление коммунальных предприятий» координирует работу всех 12 коммунальных предприятий Могилева.

Кандидатуру Гурина на роль главы горсовета внес сам Киблов. Естественно, за неё проголосовали единогласно. Председатель горисполкома Владимир Цумарев заявил, что Гурин – хороший выбор, поскольку он «знает и болеет за Могилев».

Впрочем, для граждан вряд ли что-то поменяется – работа городского Совета депутатов в последние годы крайне незаметна.



 
Теги: Могилев
 
 
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Потому что не было гендиректора для управления коммунальных предприятий.
 
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