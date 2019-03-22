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С марта россияне не легионеры в белфутболе. Кто из россиян пришел после 1 марта?

23.03.2019 16:25 — Разное | Партизан  
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Уже три недели как российские футболисты не считаются в Беларуси легионерами.

С марта россияне не легионеры в белфутболе. Кто из россиян пришел после 1 марта?

Похоже на тенденцию.Уже три недели как российские футболисты не считаются в Беларуси легионерами. Изначально планировалось, что статус иностранных игроков отменят 11 марта на заседании исполкома АБФФ. 

Однако в Доме футбола решили не тянуть резину и подписали все необходимые бумаги в первый день весны. Это стало ответом на аналогичное телодвижение российских футбольных функционеров, упразднивших легионерский статус белорусов в России 22 февраля. К этим процессам относятся по-разному. Кто-то радуется – мол, теперь попасть к соседям в чемпионат гораздо проще.

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А кто-то насторожен. Не случится ли экспансии российских футболистов в ЧБ? Не станет ли завоз основным способом для решения кадровых проблем?

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Давайте смотреть, как развивается ситуация на первых порах.

Сколько россиян играли в прошлом году?

В чемпионате-2018 через высшую лигу в сумме прошло 22 российских футболиста. Кто-то начинал сезон, а затем либо уходил, либо оставался до финиша. Кто-то приезжал во время летнего дозаявочного окна. Однако сказать, что кто-то из соседей был топовым футболистом по белорусским меркам, нельзя.

Больше всего россиян играли в автозаводских командах – по четыре. За «Торпедо-БелАЗ» выступали Коновалов, Долгов, Гетигежев и Салугин. Все они уже покинули Жодино.



Минскому «Торпедо» помогали Васильев, Цыганков, Кривулькин и Губанов. Что любопытно, здесь противоположная ситуация: все россияне остались в Минске и начнут сезон с командой.

Без россиян в чемпионате-2018 обошлись БАТЭ, минское и брестское «Динамо», «Витебск» и «Ислочь».

Кто из россиян остался в Беларуси с прошлого сезона?

В большинстве случаев игроки из России в нашей высшей лиге надолго не задерживаются. Однако в межсезонье на фоне разговоров о скором снятии футбольных границ исход не был совсем уж повальным: помимо упомянутой жодинской четверки домой отправился гомельчанин Андреев (его соотечественник Айдов отбыл еще летом вскоре после странного матча против Бреста) с представителем «Минска» Готикоевым. Остальные либо продлили контракты с прежними командами, либо сменили клубную прописку внутри Беларуси. На такой шаг пошли вратарь Березин (из «Днепра» в «Ислочь») и защитник Потапов (из «Смолевичей» в «Славию»).

Кто из россиян пришел до 1 марта?

Шесть клубов вышки зимой укрепились россиянами. Особо выделим активность «Ислочи»: к упомянутому Березину присоединились Адамс и Макаров. По два новичка подписали минское «Динамо» (Чочиев и Дьяков), «Витебск» (Рыжков и Чалов), «Гомель» (Гультяев и Юнаев) и «Славия» (Потапов и Недашковский). Один новобранец из России оказался в «Городее» – Митасов. Отметим, что вдобавок более десятка футболистов проходили просмотр в белорусских клубах.

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Кто из россиян пришел после 1 марта?

С подписанием всех необходимых бумаг в АБФФ бума не случилось, но работа продолжилась. Впервые с 2014 года в Борисов приехал россиянин – БАТЭ заключил контракт с защитником Ходжаниязовым.

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Минское «Динамо» в первый день весны подписало третьего российского игрока – Тигиева. К «Гомелю» присоединились двое – Болов и Тетрашвили. Пятым футболистом из России в столичном «Торпедо» стал вратарь Леонов. Еще по одному новичку взяли в «Городее» и «Славии» – Сорочкина и Мельникова соответственно.


Что в итоге?

До 1 марта в клубах высшей лиги числилось 23 российских футболиста. После к белорусским командам присоединились еще семеро. Итого получается 30 игроков в 16 клубах – почти по два на каждый. Для сравнения в прошлом году на старте чемпионата наши команды заявили 13 россиян. Как видим, уже наблюдается более чем двукратный рост. А ведь заявочное окно в высшей лиге еще не закрылось.

Впрочем, есть и такие команды в чемпионате, которые не смотрят на восток. Традиционно без приглашения россиян обходятся брестское «Динамо» и «Энергетик-БГУ». В новый сезон без российских футболистов входят «Торпедо-БелАЗ», «Минск» и «Неман».

Фото: vk.com/fc_dinamominsk, torpedo-belaz.by, vk.com/fc_gomel.



 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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