Завтра, 24 марта, эстафету примет Минск: организаторы рассчитывают собрать не менее 10 тысяч сторонников независимости Беларуси

Организаторы ожидают, что на огонек заглянут минимум 10 тысяч человек.Организаторами мероприятия выступают движение "За Свободу", оргкомитет БХД, Объединенная гражданская партия и Белорусская социал-демократическая партия "Грамада".

После запрета празднования 101-й годовщины провозглашения БНР в центре Минска представители четырех организаций подали заявку на Киевский сквер и получили разрешение Минского горисполкома.





Торжественная часть мероприятия пройдет с 13 до 19 часов.

Однако уже в полдень в Киевском сквере начнет работу фудкорт, соберутся ремесленники и политический палаточный городок.





В 13 часов с торжественным приветствием выступят организаторы мероприятия, а затем начнется концерт. Согласие выступить на годовщине БНР дали шесть групп: N.R.M., «Разбитое сердце пацана», «Водар», Kas, «Няхай», «Дай дорогу!» - последняя, кстати, сегодня выступает в Гродно.





В общем списке значилось гораздо больше групп, однако «пришлось делать выбор, потому что не все могут поместиться в отведенное время по программе», - отметил лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

В самом Киевском сквере можно использовать бело-красно-белую символику, а вот за пределами сквера появление бело-красно-белых флагов «может вызвать нюансы», - отметил председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов. «К значку или бело-красной белой ленточке никто цепляться не будет, но к флагам, организованным шествиям, лозунгам могут возникнуть вопросы», - отмечает социал-демократ.









Таким праздник был было в 2018 году





Художник Алесь Пушкин готовит специальный сюрприз для участников мероприятия.

- Какой перформанс – Алесь Пушкин пока молчит, но зная его личность, стоит ожидать чего-то неординарного, - подчеркнул лидер Грамады.





Организаторы рассчитывают повторить прошлогодний успех:

- Сколько народу ни придет – все будут наши. Но ожидаем не менее 10 тысяч человек, - говорит Борисов. Политик призвал всех, кто сегодня празднует годовщину БНР в Гродно, присоединяться к минскому мероприятию.





Организаторы проводят срочный сбор средств на проведение мероприятия.





- По состоянию на 22 марта собрали уже две тысячи рублей – еще предстоит собрать 10 тысяч рублей. Поэтому будем частично решать проблему на само концерте. Призываю всех участников акции быть в определенной степени щедрыми: праздник независимости требует не только праздничного настроения и бело-красно-белых флагов, но и символических взносов. Кто сколько сможет: кто 5 рублей, кто десять, а кто, быть может, 100 рублей – всем скажем огромное спасибо, - отметил Игорь Борисов.





Деньги пойдут на оплату милиции, гонорары музыкантам, монтаж сцены, полиграфическая продукция.



