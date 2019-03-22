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Завтра, 24 марта, эстафету примет Минск: организаторы рассчитывают собрать не менее 10 тысяч сторонников независимости Беларуси

23.03.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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24 марта в Киевском сквере столицы пройдет массовое празднование 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.

Завтра, 24 марта, эстафету примет Минск: организаторы рассчитывают собрать не менее 10 тысяч сторонников независимости Беларуси
Гродно, 23 марта 2019, фото НН
Организаторы ожидают, что на огонек заглянут минимум 10 тысяч человек.Организаторами мероприятия выступают движение "За Свободу", оргкомитет БХД, Объединенная гражданская партия и Белорусская социал-демократическая партия "Грамада".  
После запрета празднования 101-й годовщины провозглашения БНР в центре Минска представители четырех организаций подали заявку на Киевский сквер и получили разрешение Минского горисполкома.

Торжественная часть мероприятия пройдет с 13 до 19 часов. 
Однако уже в полдень в Киевском сквере начнет работу фудкорт, соберутся ремесленники и политический палаточный городок.

В 13 часов с торжественным приветствием выступят организаторы мероприятия, а затем начнется концерт. Согласие выступить на годовщине БНР дали шесть групп: N.R.M., «Разбитое сердце пацана», «Водар», Kas, «Няхай», «Дай дорогу!» - последняя, кстати, сегодня выступает в Гродно.

В общем списке значилось гораздо больше групп, однако «пришлось делать выбор, потому что не все могут поместиться в отведенное время по программе», - отметил лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
В самом Киевском сквере можно использовать бело-красно-белую символику, а вот за пределами сквера появление бело-красно-белых флагов «может вызвать нюансы», - отметил председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов. «К значку или бело-красной белой ленточке никто цепляться не будет, но к флагам, организованным шествиям, лозунгам могут возникнуть вопросы», - отмечает социал-демократ.


Таким праздник был  было в 2018 году

Художник Алесь Пушкин готовит специальный сюрприз для участников мероприятия.
- Какой перформанс – Алесь Пушкин пока молчит, но зная его личность, стоит ожидать чего-то неординарного, - подчеркнул лидер Грамады.

Организаторы рассчитывают повторить прошлогодний успех:
- Сколько народу ни придет – все будут наши. Но ожидаем не менее 10 тысяч человек, - говорит Борисов. Политик призвал всех, кто сегодня празднует годовщину БНР в Гродно, присоединяться к минскому мероприятию.

Организаторы проводят срочный сбор средств на проведение мероприятия.

- По состоянию на 22 марта собрали уже две тысячи рублей – еще предстоит собрать 10 тысяч рублей. Поэтому будем частично решать проблему на само концерте. Призываю всех участников акции быть в определенной степени щедрыми: праздник независимости требует не только праздничного настроения и бело-красно-белых флагов, но и символических взносов. Кто сколько сможет: кто 5 рублей, кто десять, а кто, быть может, 100 рублей – всем скажем огромное спасибо, - отметил Игорь Борисов.

Деньги пойдут на оплату милиции, гонорары музыкантам, монтаж сцены, полиграфическая продукция.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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24 марта в Киевском сквере столицы пройдет массовое празднование 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.
 
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