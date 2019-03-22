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Открыта вакансия путешественника с зарплатой в 52 тыс.$

23.03.2019 16:10 — Разное | Партизан  
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Миллионер из Австралии Мэттью Лепри открыл вакансию личного помощника, который будет путешествовать вместе с ним. Как передает РИА Новости, об этом он сообщил на своем YouTube-канале.


В ролике под названием «Самая крутая работа в мире» рассказывается, что сотрудник будет ездить по миру вместе с Лепри и помогать ему вести бизнес в сфере интернет-коммерции и продвигать новые проекты.

Страховка, проживание и расходы во время путешествий полностью оплачены. Минимальная годовая зарплата составит 52 тысячи долларов, сообщает Daily Mail.

«Путешествия в совмещении с работой позволили мне жить идеальной жизнью, и я хочу дать кому-то возможность сделать то же самое со мной рука об руку», - цитирует издание Мэттью.

Среди требований к личному помощнику указаны умение работать с социальными сетями и компьютерная грамотность, организационные навыки, пунктуальность, работоспособность и готовность выйти из зоны комфорта.

«Я ищу надежного человека, который бы помогал мне с делами, пока мы находимся в пути», - говорит бизнесмен.

Лепри возглавляет четыре онлайн-магазина и путешествует по миру с лекциями о том, как быстро разбогатеть. Его месячный доход составляет 120 тысяч долларов.


 
 
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Миллионер из Австралии Мэттью Лепри открыл вакансию личного помощника, который будет путешествовать вместе с ним. Как передает РИА Новости, об этом он сообщил на...
 
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