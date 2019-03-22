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Как прошел День Воли-2019 в Гродно
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Сегодня в Гродно прогремел крутой концерт в честь БНР101. Уже известно, что послушать Nizkiz, Змицера Вайцюшкевича, Краму, «Дай Дарогу!», Volski и Dzieciuki пришли больше пяти тысяч человек. Было круто: если вы тоже там были, ищите себя. Ну а если пропустили – посмотрите на классный праздник.
Наши коллеги из Белсата сделали видео о БНР - посмотрите, как появилась Беларуская Народная Республика
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Сегодня в Гродно прогремел крутой концерт в честь БНР101. Уже известно, что послушать Nizkiz, Змицера Вайцюшкевича, Краму, «Дай Дарогу!», Volski и Dzieciuki пришли больше...
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