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Как прошел День Воли-2019 в Гродно

23.03.2019 17:23 — Разное | KYKY  
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Сегодня в Гродно прогремел крутой концерт в честь БНР101. Уже известно, что послушать Nizkiz, Змицера Вайцюшкевича, Краму, «Дай Дарогу!», Volski и Dzieciuki пришли больше пяти тысяч человек. Было круто: если вы тоже там были, ищите себя. Ну а если пропустили – посмотрите на классный праздник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @alesia.miruk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Сергей (@serezhau4)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от I v a n (@dabrynia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maria (@sheldon_m)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от I v a n (@dabrynia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SYMBAL.BY (@symbalby)

Наши коллеги из Белсата сделали видео о БНР - посмотрите, как  появилась Беларуская Народная Республика

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в Гродно прогремел крутой концерт в честь БНР101. Уже известно, что послушать Nizkiz, Змицера Вайцюшкевича, Краму, «Дай Дарогу!», Volski и Dzieciuki пришли больше...
 
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