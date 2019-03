Как прошел День Воли-2019 в Гродно

Сегодня в Гродно прогремел крутой концерт в честь БНР101. Уже известно, что послушать Nizkiz, Змицера Вайцюшкевича, Краму, «Дай Дарогу!», Volski и Dzieciuki пришли больше пяти тысяч человек. Было круто: если вы тоже там были, ищите себя. Ну а если пропустили – посмотрите на классный праздник.

Belarus celebrates its 101 Independence anniversary. Despital all restrictions and prohibitions. #bnr101 #бнр101 pic.twitter.com/0zRteqe0M2