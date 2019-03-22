В Гомеле продавали общественный туалет за 25,5 рубля. Его купили за $30 тыс

В Гомеле продали общественный туалет за… 30 тысяч долларов. Об этом пишет «Спутник».

Электронные торги проводила организация «Гомельоблимущество». Кроме «золотого» подземного туалета, она продала четыре объекта на 115 рублей. Число участников – 30 человек. Схватка была впечатляющая: начальная цена лотов стремительно росла вверх. Так, незавершенное здание в переулке Ильича досталось новому собственнику в 163 раза дороже, чем было заявлено изначально.

Рекордной же стала борьба за право овладеть общественным туалетом на улице Юбилейной. Друг с другом «сражались» 11 человек. Результат – начальная стоимость в одну базовую величину увеличилась почти в 2300 раз и составила более 60 тысяч рублей (около 30 тысяч долларов).

Отметим, что очередные гомельские торги запланированы на апрель. «Гомельоблимущество», кроме прочего, выставит летное поле в Светлогорском районе по цене одной базовой величины – 25,5 рубля. Продадут и здание гомельского лицея: старт – пять базовых величин, или 127,5 рубля. Будут ли для покупателей они такими же «лакомыми кусочками», как туалет, – скоро узнаем.