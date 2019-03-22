Раздаем бесплатные сертификаты на выставку будущего. Только для 100 человек

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live . Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 25 семейных сертификатов (2 взрослых и 2 ребенка). Соответственно, победителей будет 25, они смогут взять с собой еще три человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 28 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 29 марта.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».





Future LIVE — это возможность побывать во вселенной будущего. Здесь и мир «Маленького принца», и волшебство из эпопеи «Хроники Нарнии», и даже, возможно, какие-то локации покажутся похожими на сказку «Алиса в Зазеркалье». Здесь взрослые могут забыть о том, что они взрослые, и отправиться в космос на галактических качелях, построить вместе с детьми вулкан или остров, погулять по улицам Парижа или порисовать в VR-зоне. А еще можно устроить танцевальный батл с детьми на Just Dance и узнать, кто же в вашей семье главный. Интерактивное пространство Future LIVE нацелено на совместное времяпровождение взрослых и детей, чтобы дети увидели своих родителей в нестандартных ситуациях, а родители могли стать еще ближе к своим детям.

Волшебный портал Эйя, танцы на астероиде, битва с НЛО, заколдованная река Эллары: интерактивное развлекательное пространство для всей семьи Future LIVE 2.0 снова приглашает минчан и гостей столицы отправиться в сказочное межгалактическое путешествие. На посещение этой выставки будущего, где можно и отдохнуть, и поучиться, и покреативить, рекомендовано запланировать 2 -3 часа.

Когда: ежедневно, 10.00−22.00. Где: ТРЦ «Галерея Минск» . Сколько: от 15 рублей. Детям до 15 лет — от 12 рублей. Детям до 2 лет и людям с инвалидностью вход бесплатный. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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