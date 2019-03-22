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Цены на автомобильное топливо вырастут с 24 марта
С 24 марта в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 24 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 48 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 59 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, ДТ — 1 рубль 59 копеек.
— С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 9,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2,6%, — проинформировали в «Белнефтехиме»,
Это пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, накануне власти Беларуси
«В отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов — стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения», — сказали тогда в концерне.
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Последний раз цена на топливо изменялась 17 марта: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.
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