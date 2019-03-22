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В Гомеле столкнулись фура и легковушка - два человека в больнице
23 марта около 12.50 в Гомеле на перекрестке Речицкого проспекта и улицы Косарева столкнулись легковой автомобиль и фура. Об этом сообщает местное издание «
В результате аварии пассажиры легкового автомобиля оказались заблокированы внутри. На месте работал отряд МЧС и медики.
Как стало известно «Сильным Новостям», женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчину с менее тяжелыми травмами тоже госпитализировали, а третий пассажир автомобиля отказался от госпитализации.
После аварии движение по проспекту в направлении «Солнечной» было затруднено.
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В результате аварии пассажиры легкового автомобиля оказались заблокированы внутри.
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