﻿ В Гомеле столкнулись фура и легковушка - два человека в больнице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле столкнулись фура и легковушка - два человека в больнице

23.03.2019 16:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

23 марта около 12.50 в Гомеле на перекрестке Речицкого проспекта и улицы Косарева столкнулись легковой автомобиль и фура. Об этом сообщает местное издание «Сильные Новости».


Изображение: chp24.by

В результате аварии пассажиры легкового автомобиля оказались заблокированы внутри. На месте работал отряд МЧС и медики.

Как стало известно «Сильным Новостям», женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчину с менее тяжелыми травмами тоже госпитализировали, а третий пассажир автомобиля отказался от госпитализации.


Изображение: Виталий Иванов/chp24.by

Изображение: Виталий Иванов/chp24.by

После аварии движение по проспекту в направлении «Солнечной» было затруднено.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате аварии пассажиры легкового автомобиля оказались заблокированы внутри.
 
Новости дня
Новости разные
 
Федерация профсоюзов Беларуси выступила за развитие и модернизацию могилевского завода «Строммашина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика