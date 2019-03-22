В Гомеле столкнулись фура и легковушка - два человека в больнице

23 марта около 12.50 в Гомеле на перекрестке Речицкого проспекта и улицы Косарева столкнулись легковой автомобиль и фура. Об этом сообщает местное издание « Сильные Новости ».



Изображение: chp24.by

В результате аварии пассажиры легкового автомобиля оказались заблокированы внутри. На месте работал отряд МЧС и медики.

Как стало известно «Сильным Новостям», женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчину с менее тяжелыми травмами тоже госпитализировали, а третий пассажир автомобиля отказался от госпитализации.



Изображение: Виталий Иванов/chp24.by



Изображение: Виталий Иванов/chp24.by

После аварии движение по проспекту в направлении «Солнечной» было затруднено.